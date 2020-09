Po požaru na Viču: je obvestilo veljalo za celotno Ljubljano ali zgolj za bližnjo okolico?

V četrtek zvečer so na avtoodpadu na ljubljanskem Viču znova zagorele gume in drugi kosovni material. Požar je 110 ljubljanskih gasilcev gasilo do jutranjih ur . Zaradi dimne mase, ki se je začela spuščati, je bila aktivirana tudi enota ELME – ekološki laboratorij z mobilno enoto, ki je izvajala monitoring ozračja. Veter je dim zanesel čez celotno območje Ljubljane, zato je Regijski center za obveščanje Ljubljana izdal opozorilo, naj prebivalci zaprejo okna in ostanejo v prostorih.

A poročilo Uprave za zaščito in reševanje se je zjutraj glasilo: "Zaradi dima, ki ga je veter zanesel čez celotno območje Ljubljane, naj prebivalci zaprejo okna in ostanejo v prostorih." Zapis Gasilske brigade Ljubljana na Facebooku pa: "Po podatkih Ekološkega laboratorija z mobilno enoto, ki izvaja meritve onesnaženja zraka na širšem območju kraja dogodka, naj bi se dim nad Ljubljano zadrževal predvidoma danes do 12. ure. Prebivalcem sporočamo, naj zjutraj ne zračijo stanovanj in naj ob izhodu na prosto uporabijo osebna zaščitna sredstva za zaščito dihal (maske)."

Tu pravijo, da je bilo prvo opozorilo posredovano bližnjim prebivalcem ob 23.30 z dvakratnim obvozom območja in obveščanjem prek zvočnikov na intervencijskih vozilih, nato je bilo ob 00.05 v objavo prek državnega Regijskega centra za obveščanje posredovano sporočilo z navodili. Sledila so sporočila še ob 00.20 na Facebookovi strani Gasilske brigade Ljubljana, ob 09.23 prek regijskega centra za obveščanje in ob 10.15 na Facebookovi strani GBL. Naj ljudje zaprejo okna in zunaj nosijo maske, so zjutraj opozarjale tudi radijske postaje.

O ukrepih odloča vodja intervencije

Kakšna je nevarnost za prebivalce, sicer oceni vodja intervencije, ki v takih primerih prihaja iz Javne gasilske službe MOL."Za ocenjevanje ravni nevarnosti in na tej osnovi tudi ukrepe za varovanje zdravja osebja na intervenciji, prizadetih in ogroženih prebivalcev in okolja uporabi svoje znanje, izkušnje, opazovanje vremenskih razmer ter način gibanja dima, z opazovanjem morebitnega akutnega vpliva na zdravje osebja na intervenciji in po potrebi aplikacijo NevSnov."Opira se tudi na podatke mestnega in državnega monitoringa kakovosti zraka in državno enoto Ekološki laboratorij z Mobilno enoto, organizirano pri Inštitutu Jožef Stefan.

Vodja intervencije lahko, če oceni, da obstaja nevarnost za akutne posledice na zdravju ljudi, uporabi tudi ukrep evakuacije ali zaklanjanja v zaprtih prostorih - kar pomeni, da se ljudje ne izpostavljajo dimu neposredno, gredo v notranje prostore in zaprejo okna in vrata. Sirena pa se sproži le v primerih "akutne hude nevarnosti za zdravje okoliških prebivalcev".

Vodja intervencije lahko pri obveščanju uporabi intervencijsko osebje oziroma policiste in gasilce, ki obveščajo od vrat do vrat, prek zvočnikov na intervencijskih vozilih, prek državnega Regijskega centra za obveščanje, "prek katerega prenese sporočilo za javnost medijem in prek katerega ljudje izvedo informacije, ko tja pokličejo, prek FB strani Gasilske brigade Ljubljana, prek proženja siren državnega sistema javnega alarmiranja, ki ga izvede državni Regijski center za obveščanje s hkratno objavo sporočila za medije."

Uprava za zaščito in reševanje razvija sistem za "množično, lokacijsko specifično obveščanje prek SMS-sporočil", kar v tujini že poznajo.

Zapleti pri obveščanju javnosti so se pojavili že konec avgusta, ko je prav tako zagorelo na avtoodpadu na ljubljanskem Viču. Zagorelo je ponoči, ko je večina prebivalcev že spala, hkrati pa je po zelo vročem dnevu večina zvečer, ko so temperature končno malo padle, zračila svoja stanovanja. Izdano je bilo opozorilo za okoliške prebivalce, naj se zunaj stavb umaknejo z območja, ki je neposredno izpostavljeno dimu oziroma se umaknejo v objekt in zaprejo okna. Policisti so takrat na terenu izvedli primarni obhod bližnjih hiš, ostalo javnost pa so obvestili prek Facebookove strani GBL - kljub temu, da je bilo to obvestilo objavljeno sredi noči."Glede na razvoj dogodkov, omejitev požara ter dejstvo, da med osebjem na terenu ni prihajalo do akutnih zastrupitev oziroma znakov zastrupitve, odločitve o širšem alarmiranju nismo sprejeli,"so takrat odgovorili na Oddelku za zaščito, reševanje in civilno zaščito MU MOL.