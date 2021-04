Opozorilo pred virusom rjave grbančavosti plodov paradižnika

Virus se na daljše razdalje prenaša s sadikami in semenom ter plodovi. Tako je bil pred nekaj leti z uvoženim semenom vnesen tudi v EU, zato je Evropska komisija predpisala nujne ukrepe za preprečevanje vnosa virusa v unijo in njegovega širjenja znotraj nje.

Okuženi plodovi so manjši, imajo rumene ali rjave lise in so zgrbančeni, zato niso primerni za prodajo, posledično lahko nastane velika gospodarska škoda. Rastline lahko zaradi okužbe tudi propadejo.

Virus rjave grbančavosti plodov paradižnika je nov in nevaren karantenski rastlinski virus, ki ogroža pridelavo paradižnika in paprike. Ni pa nevaren za zdravje ljudi in živali.

Kljub izvajanju predpisanih ukrepov je virus navzoč v nekaterih državah članicah oziroma je njegova navzočnost potrjena na mestih pridelave. V Sloveniji navzočnosti nevarnega virusa še niso potrdili, a obstaja tveganje zaradi dobave semena paprike iz Češke pred nekaj meseci, ki je bilo uvoženo iz Kitajske.

Pri ponovnem testiranju s PCR-tehniko se je izkazalo, da so semena okužena z virusom rjave grbančavosti plodov paradižnika. Uprava je pri prejemnikih okuženega semena takoj ustavila premike in odredila ukrep uničenja okuženega semena in sadik, pridelanih iz okuženega semena, ter izvajanje obveznih higienskih in drugih ukrepov.

Ker gre za zelo nevarno in neozdravljivo virusno bolezen s hitro dinamiko širjenja, je ključnega pomena, da so pridelovalci pozorni na pojav simptomatičnih rastlin v nasadu in takoj ob najmanjšem sumu ustno ali pisno obvestijo upravo. Zgodnje odkritje je pomembno za uspešno izvedbo ukrepov izkoreninjenja in preprečevanja širjenja bolezni.