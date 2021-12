Opozorilo revmatologa: Ne zanemarite motnega vida in rdečice. To so bolezni, na katere kažeta ta simptoma!

Od 2,2 milijarde ljudi na svetu, ki imajo katero od očesnih bolezni, bi jih lahko po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije vsaj milijardo preprečili. Poleg staranja in genske dovzetnosti na zdravje oči vplivajo še številni drugi dejavniki, na katere lahko vplivamo sami in tako preprečimo bolezni ter zaščitimo svoje zdravje. Zato so se v X Labu – strokovnem raziskovalnem središču družbe JGL – prvič zbrali vodilni oftalmologi, nevrologi, endokrinologi, psihiatri, revmatologi, otorinolaringologi, estetski kirurgi, družinski zdravniki, farmacevti in inženirji, da bi analizirali najnovejše raziskave in s celostnim pristopom odkrili, kako kakovostno skrbeti za zdravje oči in zakaj je to pomembno za naše celotno telo.

1. So lahko očesni simptomi povezani z revmatičnimi tegobami?

Telo je celota – simptomi in znaki na katerem koli organu lahko kažejo na bolezen drugega organa ali organskega sistema in tako tudi oči odkrivajo ali pomagajo pri odkrivanju nekaterih bolezni kosti. Očesne strukture so lahko prizadete tudi pri revmatičnih boleznih. To je včasih tako značilno, da nam olajša diagnostiko same bolezni. Simptomi suhih oči, rdečice, težav z vidom in bolečine v očeh so lahko, razen, če so posledica alergij, virusnih in bakterijskih okužb ter draženja, povezani z boleznimi kosti in sklepov.

Nekatere najpogostejše vnetne revmatične bolezni so povezane z očesnimi boleznimi. Če so zajete specifične očesne strukture, in sicer beločnica (sklera), veznica (konjuktivna), episklera in uvea, to kaže na določene vnetne revmatične bolezni. Na primer, revmatoidni artritis je povezan z vnetjem sklere in episklere, ankilozirajoči spondilitis, najpogostejša vnetna bolezen hrbtenice, je povezan z deli očesa, imenovanimi uvea, vaskulitisi, vnetja krvnih žil, pa s krvnožilnimi strukturami očesa. Z aktivnim iskanjem pri pridobivanju anamneze in ciljnimi diagnostičnimi pregledi lahko pravočasno odkrijemo in preprečimo zaplete.

2. Zakaj je treba skrbeti za zdravje oči?

Pomembno je poudariti, da simptomov in znakov na očeh ne smemo zanemariti. Na primer prav suhe oči lahko kažejo na revmatoidni artritis ali Sjögrenov sindrom. Revmatoidni artritis je primarno sistemsko vnetje sklepov, lahko pa zajame tudi druge organe. Sjögrenov sindrom je stanje, povezano z nizom drugih vnetnih revmatičnih bolezni, glavni simptom pa je suhost sluznice in s tem tudi vlažnost sprednjega dela očesa. Pri številnih boleznih so lahko poleg očesa prizadete tudi druge sluznice, vključno s sluznico ust in reproduktivnega sistema, kot tudi žleze, ki so povezane s sluznico, ki tudi lahko kažejo na revmatične bolezni. Pri Sjögrenovi bolezni imamo visoko incidenco malignih obolenj, obolenj tumorjev limfoma, zato je potrebno redno spremljanje revmatologa, da se lahko pravočasno posvetujemo z zdravniki drugih medicinskih specializacij.