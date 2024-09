Opozorilo v Portorožu: da ne bi Jek 2 postal novi Teš

Povečevanje končne cene jedrskih projektov, ki se močno razlikujejo od prvotnih, po njihovem ni edina težava. "Stroški proizvedene električne energije iz jedrskih elektrarn se še naprej povečujejo, medtem ko obnovljivi viri energije beležijo stalno znižanje stroškov, " so navedli in dodali, da je jedrska energija postala najdražji vir energije na ravni uporabnikov, celo dražji od plinskih elektrarn.

Pred referendumom je treba po mnenju aktivistov organizacije Greenpeace razrešiti vprašanja, povezana s financiranjem novega jedrskega reaktorja, kot so: kdo bi jedrski reaktor plačal, ali bi se v financiranje vpletla država, kakšne posledice bi to prineslo za državljane in proračun ter ali bi si Jek 2 za izvoz postavili tujci. Kot so namreč opozorili, so stroški projektov gradnje jedrskih elektrarn v svetu v zadnjih desetletjih močno narasli.

"Projekti gradnje novih jedrskih elektrarn v veliki meri postanejo ekonomsko upravičeni le, če država sodeluje pri zmanjševanju tveganja naložb za zasebne vlagatelje, bodisi prek jamstev za posojila ali različnih oblik državnega (so)lastništva," so poudarili in spomnili, da naj bo vsem v opomin zgodba Termoelektrarne Šoštanj (Teš). V njej se je gradnja bloka šest močno podražila, Teš pa bo morala sedaj zaradi neekonomične proizvodnje elektrike iz premoga reševati država.

"Zahtevamo, da se vlada opredeli do instituta državnega poroštva v primeru gradnje drugega bloka nuklearne elektrarne v Krškem (Jek 2). Vlada naj predloži jasen odgovor o morebitni udeležbi v investiciji in tveganjih, ki jih ta prinaša za državni proračun in davkoplačevalce Slovenije, ter predstavi, kaj bi to pomenilo za splošno blaginjo prebivalstva in javnofinančne ukrepe," so zapisali v sporočilu za javnost, v Portorožu pa so aktivisti iz osmih držav razpostavili sode, ki ponazarjajo radioaktivne odpadke.

'Namesto demoniziranja jedrske tehnologije'

Konferenca Jedrska energija za novo Evropo (Nene 2024) v organizaciji Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije sicer poteka od danes do petka, na njej pa po navedbah organizatorjev sodeluje okoli 230 vodilnih strokovnjakov iz znanstveno-raziskovalnih in izobraževalnih ustanov, industrije in upravnih organov iz 27 držav. Govora bo o stanju in razvoju jedrske energetike in jedrskih raziskav ter pomenu jedrske energije za zanesljivo oskrbo z nizkoogljično energijo.