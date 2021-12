V Sloveniji od začetka epidemije opravili že več kot 10 milijonov testov

V ta seštevek opravljenih testov sicer niso vključeni testi za samotestiranje, pač pa PCR-testi in hitri testi, ki jih izvajajo pooblaščni izvajalci. Glede na vladne podatke je bilo tako doslej opravljenih skupaj 1.939.984 PCR testov in 8.091.050 hitrih antigenskih testov. Povprečno so tako na dan opravili 3079 PCR in 23.385 hitrih antigenskih testov.

Največ PCR-testov so v enem dnevu opravili 9. novembra, ko je bilo s tovrstnim testom testiranih 10.571 oseb. Sicer pa je število opravljenih PCR-testov na dan trikrat preseglo 10 tisoč. Največ hitrih testov pa so opravili 27. novembra, in sicer 92.718 testov. Na ta dan je bilo opravljenih skoraj 100.000 hitrih in PCR-testov.