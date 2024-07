'Oprema je bistveno boljša kot kadar koli, stanje duha v vojski visoko'

Premier Golob je v izjavi za medije izpostavil, da sta vojska ter sistem zaščite in reševanja neločljivo povezana. "To je zame edina smiselna in prava usmeritev za naprej," je dejal. Meni, da daje njun skupni odziv na poplave in požare, kot je bil nedavni na Krasu, najboljše rezultate. Napovedal je, da bodo septembra na tem področju predstavili nekatere projekte.

Ocenil je, da sistem zaščite in reševanja deluje bolje kot kadar koli. Kot je pokazal primer plazu v Kokri, se bodo ekstremni vremenski pojavi v Sloveniji žal nadaljevali, je povedal Golob. Po njegovih besedah je v primeru Kokre obseg škode tak, da je v občinski in regijski pristojnosti, saj ni zakonske podlage za to, da bi država lahko na tem področju ukrepala, bodo pa v stiku s prizadetimi, je dodal.