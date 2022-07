Za preprodajo opreme, ki jo kupite z digitalnimi boni, je zagrožena globa

Doslej je bone unovčilo 59.040 posameznikov, porabljenih pa je bilo skoraj 8,3 milijona evrov. Do digitalnih bonov je sicer upravičenih 221.395 državljanov, skupaj je iz proračuna za to namenjenih več kot 33 milijonov evrov.

Če posameznik blago, ki ga je kupil z digitalnim bonom, proda pred potekom dveh let, mu grozi globa v višini od 600 do 1800 evrov.

Trenutno lahko digitalne bone unovčijo le učenci zadnje triade, dijaki in študenti, starejši od 55 let pa še ne. Tem sicer bon pripada le ob opravljenem tečaju. "Število upravičencev, starejših od 55 let, bo samo pet tisoč, ker je toliko razpisanih izobraževanj, kar je bistveno manj od vseh starih 55 let ali več. Teh je več kot 700 tisoč. Odstotek je bistveno premajhen, da bi lahko dosegli neko povišanje digitalne pismenosti med to populacijo," je za MMC RTV Slovenija povedal Matej Kalan.