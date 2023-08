Opremite domačo telovadnico

Ko pride do izbire športnih pripomočkov za domačo telovadnico, je izbira ogromna. In čeprav se zdi, da potrebujemo vse, pa velikokrat ni tako. Pri izbiri opreme najprej upoštevajte, kaj je cilj vaše vadbe. Je to rekreacija in gibanje? Izguba telesne teže? Oblikovanje postave ali vzdrževanje forme? Temu, kaj želite doseči, prilagodite svojo vadbo in nakup opreme. Poleg tega upoštevajte tudi to, katera vadba vam je všeč in katere ne marate. Verjetno ne želite zapraviti nekaj sto evrov za tekalno stezo (Fitnesshop), če ne marate tekati. Seveda je tu treba upoštevati prostor, ki ga imate na voljo. Za majhne prostore je morda smiselno razmišljati o nakupi fitness sistemov, kjer imate več različnih naprav v eni.

Preden začnete z nakupovanjem športnih pripomočkov in rekvizitov, je dobro najprej določiti prostor, kjer boste imeli telovadnico. Tako boste najbolj videli, koliko prostora imate in kakšna oprema je primerna. Poleg same velikosti je pomembno tudi, da je prostor osvetljen in da ima možnost zračenja, najbolje preko okna, ki ga lahko po potrebi odprete. V kolikor te možnosti nimate, si lahko omislite klimatsko napravo ali ventilacijo. Šele, ko boste poskrbeli za osnovo, se lahko lotite opremljanja.

Osnovna oprema vsake telovadnice

Osnovna oprema vsake domače telovadnice je odvisna od vašega načina vadbe. Med opremo, ki je vsestransko uporabna so zagotovo blazine za vadbo, ravnotežne žoge, trakovi in ročne uteži. Tisti, ki med vadbo radi dvignete srčni utrip in orosite čelo, si omislite kardio pripomočke kot so tekalna steza, veslač ali sobno kolo. Za tiste, ki bi z vadbo radi oblikovali postavo, so uteži neizbežne, bodisi klasične uteži in uteži na klopi, bodisi kettlebells za nekoliko bolj dinamično vadbo. Razmišljate tudi korak dlje, na regeneracijo. Za to je domačo telovadnico dobro opremiti z masažnimi valji in pištolami ter različnimi pripomočki za raztezanje.

Napredna oprema za zabavno vadbo

Vadba je veliko bolj učinkovita, če v njej uživamo in se zabavamo. In če se zabavamo, pomeni, da jo bomo izvajali bolj pogosto in redno, kar pomeni hitrejše in boljše rezultate. K sreči poleg klasičnih pripomočkov za vadbo obstaja tudi ogromno takšnih, s katerimi si lahko popestrite ure v telovadnici. Takšni so na primer TRX trakovi, ki jih lahko uporabljate na številne načine. Ali pa trampolin, ki je v zadnjem času zavzel vadbene centre po vsem svetu. Med zabavnejšimi pripomočki so tudi boksarske vreče (Fitnesshop), s pomočjo katerih boste lahko sprostili svojo energijo in stres ter pri tem izgubili še kakšen kilogram.