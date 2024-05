Optimalna nega rastlin s premišljenim zalivanjem

OGLAS

Z optimiziranim zalivanjem lahko prihranimo do 70 % vode v primerjavi z običajnimi metodami, pri čemer rastline še vedno prejmejo potrebno vlago za rast. Pravilna količina vode zagotavlja zdravo rast rastlin in zmanjšuje tveganje za bolezni. Kljub različnim potrebam posameznih rastlin obstaja nekaj preprostih pravil in nasvetov, ki vam bodo pomagali pri zalivanju gredic in lončnic. Zalivanje ob pravem času Optimalno zalivanje rastlin se izvaja zgodaj zjutraj, saj se tla čez dan segrejejo in ponoči ohladijo. Takrat je manj izhlapevanja vode v primerjavi s popoldanskim zalivanjem. Pri ročnem zalivanju je učinkoviteje rastline zaliti enkrat z večjo količino vode, kot večkrat z manjšimi odmerki. Tako se voda bolje vpije v globlje plasti tal, kjer so korenine rastlin. Glede na vremenske razmere je lahko zadostno zalivanje le 2- do 3-krat na teden. Da za zalivanje ne bo potrebno vstajati tekom noči, pomaga GARDENA Zalivalni računalnik Select . Ta se namesti neposredno na vrtno pipo in ponuja enostavno nastavljanje dni, časa ter dolžine zalivanja s pomočjo vrtljivega gumba. Vse nastavitve se izpisujejo na ekranu LCD.

GARDENA Zalivalni računalnik Select poskrbi za samodejno zalivanje rastlin, glede na vaše nastavitve. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Optimalna vlaga tal Vsaka rastlina ima svoje zahteve po vodi, zato je pomembno zagotoviti, da korenine v globini prejmejo ustrezno količino vode. Periodično izsuševanje tal ne bo oslabilo rastline, saj spodbuja močan razvoj korenin. GARDENA Micro-Drip-System s kapljičnim zalivanjem omogoča prodor vode v globlje plasti tal in oskrbo korenin. Za grmičevje kot so žive meje in grmovnice je primerno kapljično namakanje pod zemljo s kapljalno cevjo. Nadzemno zalivanje je primerno za posamična območja, kot so zelenjavne gredice, posode ali balkonska korita. Varčno kapljično zalivanje za grede in visoke grede ponuja GARDENA Začetni set za strnjene zasaditve automatic . Komplet ponuja vse potrebno za popolnoma avtomatizirano zalivanje saj vsebuje tudi zalivalni računalnik. Povezovalna tehnika "Quick & easy" omogoča hitro namestitev cevi in kapljalnikov, ki lahko oskrbujejo kar 35 rastlin.

GARDENA Začetni set za strnjene zasaditve automatic omogoča kapljično zalivanje rastlin na gredah in visokih gredah. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Mokri listi rastlin lahko povzročijo razvoj bolezni. Če so listi čez noč preveč vlažni, se lahko pojavijo glivične okužbe. Predvsem goste rastline z bujnim listjem se zaliva spodaj, pri steblu. Rastline potrebujejo zadostno vlago, vendar je ključna količina vode. Zastajanje vode v tleh lahko izpodrine zrak in odvzame koreninam kisik. GARDENA Senzor vlažnosti tal vam pomaga pri zagotavljanju optimalne količine vode, saj se vrt zaliva le ko je to dejansko potrebno. Senzor izmeri vlago v tleh in vrednosti prenese v zalivalni računalnik, ki pri zadostni količini vlage cikel zalivanja preskoči.

GARDENA Senzor vlažnosti tal poskrbi za optimalno vlažnost tal in prepreči prekomerno zalivanje. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Za učinkovit izkoristek vrtnih površin in namestitev namakalnih sistemov je smiselno predhodno izdelati načrt vrta. Brezplačna aplikacija GARDENA myGarden omogoča izris vrta, kjer lahko ustvarite načrte za gredice, trate, rastline, drevesa, vrtno pohištvo in še več. Poleg oblikovanja okolice vam omogoča tudi samodejno postavitev namakalnih sistemov za optimalno oskrbo z vodo.

GARDENA myGarden je brezplačno spletno orodje za načrtovanje in izris vašega vrta. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Uporabite deževnico Deževnica je najbolj primerna za zalivanje rastlin, hkrati pa ohranjate naš najbolj dragocen vir - vodo. Če uporabljate vodo iz pipe, jo lahko zmešate z destilirano vodo, da zmanjšate vsebnost apnenca. Lahko jo tudi pustite stati v posodi čez noč, da se apnenec posede na dno. Tako postane voda bolj primerna, še posebej za občutljive rastline. Ker na balkonu pogosto ni na voljo pipe ali električne energije, vam priporočamo namestitev solarnega zalivalnega sistema GARDENA AquaBloom s posodo za vodo . Postavite ga na sončno mesto, napolnite posodo z vodo in namestite kapljalnike ob svoje rastline. Ta sistem omogoča zalivanje do 20 rastlin, 10,5-litrska posoda pa zagotavlja dovolj vode za 12 dni zalivanja. Posodo je mogoče razširiti z dodatnimi posodami, če je potrebno.

GARDENA AquaBloom s posodo za vodo, zaliva do 20 rastlin na vašem balkonu ali terasi brez elektrike in pipe. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand