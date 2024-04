Optimalna nega trate

Robotska kosilnica omogoča samodejno košnjo trate. Po začetni nastavitvi robotska kosilnica pripravi urnik košnje in kosi travo redno, samodejno in brez vašega nadzora. Omogoča urejeno trato skozi celo leto. Ko nastopi nevarnost zmrzali se program košnje ustavi in prepreči poškodbe travnih bilk.

Natančna in redna košnja

Robotska kosilnica kosi v vzorcu, kar zagotavlja enakomerno košnjo in urejen videz trate. Redna košnja spodbuja rast trate in pomaga pri zatiranju plevela. Ker je lažja od bencinskih kosilnic ni nevarnosti, da bi s težo poteptala ali poškodovala nežne travne bilke. Mejni kabel poskrbi za izjemno natančno košnjo, prav do roba trate.

Časovna učinkovitost

Ročna košnja je predvsem pri neravnem terenu naporna in od vas zahteva dragoceni čas. Robotska kosilnica pokosi trato popolnoma samodejno in poskrbi, da imate čas za vaš hobi in vse druge opravke. Robotska kosilnica kosi tudi v slabem vremenu in poskrbi za košnjo naklonov do 35 %.