Optimalna skrb za suho in občutljivo kožo

Pozimi je koža videti veliko manj sijoča kot običajno – ne samo obraz, ampak tudi hrbtišče rok, členki, komolci in drugi izpostavljeni deli kože. Koža postane groba, se lušči in je razpokana. Z neustrezno nego, z agresivnimi mili, drgnjenjem, praskanjem, lahko koža postane tudi vneta, pordela, rdeča ter podvržena okužbam in zapletom.

Kaj je vzrok?

V vrhnjih plasteh kože so med celicami posebne vrste maščob, ki preprečujejo izhlapevanje vode, zato ima večina ljudi kožo mehko, voljno in gladko. Pri osebah s suho in občutljivo kožo teh maščob ni dovolj, zato se poveča izhlapevanje vode skozi vrhnjo plast kože. Vsakodnevno umivanje še dodatno odstranjuje maščobe z naše povrhnjice in jo tanjša, kar pripelje do izsušitve kože, občutka zategovanja in hrapavosti.

Nega kože v zimskem času

Za zmanjšanje težav s suho kožo, je potrebno ujeti vodo v vrhnjo plast kože z negovalnimi mazili in takoj po kopeli preprečiti, da ne izhlapi. Izdelki naj vsebujejo dragocene sestavine, ki koži nudijo ustrezno nego in zaščito. Učinkovine, kot so hialuronska kislina in Aloe vera, kožo navlažijo, rastlinska olja pa poskrbijo za mehčanje in tvorbo zaščitnega filma na površini kože. Izogibati se je potrebno dražečim snovem ter zmanjšati uporabo alkalnih mil in detergentov, konzervansov, dišav in oblačil iz volne.

