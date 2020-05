Optimalno negovana trata

Robotske kosilnice GARDENA SILENO poskrbijo za nego vaše trate. Ponujajo popolnoma individualno oskbo za majhne, srednje ali velike travnate površine. Najnovejša tehnologija in napredne funkcije poskrbijo, da boste na tekočem z dogajanjem v vašem vrtu. Pametne rešitve GARDENA zanesljivo in popolnoma samodejno poskrbijo za vaš vrt.

Zdrava trata je lepa trata Kosilnica je pomembna pri negi trate, saj z redno košnjo spodbujamo rast. Ob redni košnji plevel ne uspeva. Prvo košnjo opravimo spomladi (marec ali april), sezono košnje pa zaključimo v jesenskih mesecih (oktober ali november). Glede na želeno velikost ali vrsto trate je mogoče uporabiti različne načine košnje in tip kosilnice.

icon-expand Pri mulčenju se odreže le konice, katere padejo na tla in služijo kot gnojilo. FOTO: Arhiv ponudnika

Včasih je pri košnji večjih travnatih površin količina odrezanih delcev trate prevelika za kompost. Mulčenje predstavlja praktično alternativo, saj predstavlja poceni in naravno nego trate. Kosilnica za mulčenje namreč odreže le konice in jih hkrati zdrobi. Mulčno maso, ki pade na tla razgradijo mikroorganizmi in jo vrnejo v naravni hranilni cikel kot naravno gnojilo. Mulčenje je priporočljivo tekom poletnih mesecev, saj trata zadrži več hranil in vlage, prihranimo pa tudi denar za gnojenje.

icon-expand Robotska kosilnica SILENO poskrbi za popolno zeleno trato in obilo prostega časa za uživanje. FOTO: Arhiv ponudnika

Individualna oskrba vrta Robotske kosilnice delujejo na podoben način, saj poskrbijo za mulčenje trave. Zaradi svoje okretnosti so idealna rešitev za manjše, kakor tudi srednje in večje travnate površine. Najnovejša tehnologija in napredne funkcije poskrbijo, da boste na tekočem z dogajanjem v vašem vrtu. Stanje in dejavnost vaše kosilnice lahko enostavno upravljate tudi preko brezplačne pametne aplikacije GARDENA. Robotske kosilnice pokrbijo, da bo nega vaše trate čim enostavnejša.

icon-expand Robotske kosilnice GARDENA se ponašajo s hitro namestitvijo, programiranjem in upravljanjem preko pametne aplikacije. FOTO: Arhiv ponudnika

Popolnoma samostojna košnja Robotske kosilnice samodejno prilagodijo čas košnje glede na rast trate. Niti dež ni ovira za robotske kosilnice GARDENA Sileno, katere po košnji očistite kar z vrtno cevjo. Brezplačna nadgradnja programske opreme 2020, ki je na voljo na spletni strani GARDENA, robotskim kosilnicam omogoča tudi zaznavanje zmrzali in nizkih temperatur. Ko se zunanje temperature približajo zmrzali, se urnik robotske kosilnice samodejno prekliče in tako zaščiti trato pred košnjo.

icon-expand Počnite, kar radi počnete - robotska kosilnica GARDENA bo poskrbela za ostalo. FOTO: Arhiv ponudnika

Pod naklonom in v ozkih predelih Robotske kosilnice SILENO se lahko nagibajo, zato kosijo površine pod naklomon z enako natančnostjo kot na ravnih površinah. Zahvaljujoč funkciji CorridorCut, niti ozki prehodi ne predstavljajo omejitev pri košnji. SILENO city in SILENO life s točkovno funkcijo poskrbijo za košnjo tam, kjer se kosi manj pogosto, kot na primer pod trampolinom.

icon-expand Zahvaljujoč natančni tehnologiji, doseže SILENO vsa oddaljena območja zelenice na vašem vrtu. FOTO: Arhiv ponudnika

Promocija robotskih kosilnic »Prihrani čas, prihrani denar!«

icon-expand Prihrani čas FOTO: Arhiv ponudnika