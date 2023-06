Optimalno zalivanje trate

Nič ne poudari lepoto vrta kot bujna, zelena in enakomerna trata. Zagotavlja naraven rekreacijski prostor za ljudi in hišne ljubljenčke, hkrati pa je odlična osnova za poudarjanje raznolikih barv in tekstur rož in grmovnic.

Ko oblaki ne ponudijo dovolj dežja je naloga vrtnarja, da poskrbi za ustrezno namakanje trate. Kakšna je prava rešitev za namakanje vašega vrta? Obsežna ponudba izdelkov za upravljanje z vodo ponuja spretnim vrtnarjem popolnega pomočnika, ki zagotovi optimalno zalivanje velikih, majhnih, pravokotnih in okroglih trat, pa tudi vrtov nepravilnih oblik. V številnih vrtovih so zelenice omejene s pisanimi cvetličnimi gredicami, gredami z zelenjavo, kamnitimi potkami in teraso, ki nudi prostor za sprostitev ter uživanje. Izbira ustreznega zalivalnika je pomembna, saj je večina rastlin zaradi prevelike vlage dovzetnih za razvoj gliv in plesni, trava pa ravno nasprotno izgleda najbolje z nežnim ter enakomernim zalivanjem. Zalivalnik je zato potrebno uporabljati predvsem za zalivanje travnih površin. Zalivalniki za pravokotne trate Za običajne pravokotne trate ponuja pravokotni zalivalnik odlične rezultate. Kot pri vseh zalivalnikih GARDENA sta doseg in širina razprševanja popolnoma prilagodljiva. Pri opazovanju od daleč ostanete suhi, medtem ko zalivalnik tušira vašo trato v umetnih padavinah. GARDENA Pravokotni zalivalnik AquaZoom compact je logična izbira za majhne do srednje velike površine od 28 do 216 m2. Šobe iz mehke umetne mase zagotavljajo nežno prhanje in enakomerno porazdelitev vode. Odlična rešitev za večje travne površine do 350 m2 je GARDENA Pravokotni zalivalnik AquaZoom L. S praktičnimi drsniki preprosto in natančno nastavite domet in širino zalivanja. Da odstranite vodni kamen, le podrgnete šobe iz mehke umetne mase. Integrirani filter na priključku za vodo prepreči vdor nečistoč in umazanije. AquaZoom je na voljo tudi v velikostih S za majhne zelenice od 9 do 150 m2, ter M za srednje velike trate od 9 do 250 m2.

icon-expand Pravokotni zalivalnik AquaZoom L omogoča enakomerno in zelo natančno zalivanje površin, . FOTO: Arhiv ponudnika

Okroglo namesto kvadratno Pri okroglih tratah vam ni več treba zalivati izven robov, saj GARDENA Comfort zalivalnik Tango zagotovi pomirjujočo osvežitev okroglih zelenic s površino do 310 m2. Polmer in pretok vode lahko priročno prilagodite. Naš nasvet: lastniki vrtov z manjšimi pravokotnimi in okroglimi tratami bodo dosegli odlične rezultate z GARDENA Classic zalivalnik za 6 površin Boogie. Ponuja šest različnih oblik za zalivanje okrogle, kvadratne in eliptične trate. Skoraj neopazni med počitkom Še bolj priročen način zalivanja trate je s podzemnimi zalivalniki. Nič več ročne namestitve zalivalnikov pri vsakokratnem zalivanju. Patentirana tehnologija povezovanja "Quick & Easy" in inovativne komponente olajšajo namestitev trajne rešitve za zalivanje trate. Za kvadratne in pravokotne trate je GARDENA Ugrezni pravokotni zalivalnik OS 140 odlična izbira, saj omogoča brezstopenjsko regulacijo pretoka za površine do 140 m2. Lahko se kombinira tudi s Turbinskimi ugreznimi zalivalniki T 100, T 200 in T 380.

icon-expand Ugrezni pravokotni zalivalnik OS 140 je popolna izbira za zalivanje kvadratnih in pravokotnih površin, ki se po uporabi samodejno skrije. FOTO: Arhiv ponudnika

Zaženite računalnik za samodejno zalivanje Niti dve trati nista enaki... potrebno jih je razvajati, negovati, predvsem pa zalivati na svojstven način. GARDENA Zalivalni računalnik Select poskrbi za prilagodljivo časovno zalivanje, saj je mogoče nastaviti tri različne in neodvisne urnike za pričetek, trajanje in izbiro dni. Funkcija "Water Now" se uporabi za nastavitev ročnega zalivanja, "Safe Stop" pa zagotavlja varno zapiranje, ko je baterija že skoraj prazna. Zalivalni računalnik pri uporabi Senzorja vlažnosti tal samodejno zazna ko so tla dovolj vlažna, ne zažene načrtovanega namakanja, ter prihrani še več vode. Za najzahtevnejše vrtnarje poskrbi Zalivalni računalnik MultiControl duo, ki ima dodatne možnosti programiranja in se lahko uporablja za dve vrtni površini. S pritiskom na gumb lahko MultiControl duo na primer zalije trato za hišo in sočasno tudi balkonska korita z različnimi količinami in frekvenco.

icon-expand Zalivalni računalnik Select poskrbi za vaš vrt, tudi ko še spite in zagotovi, da pri zalivanju v zgodnjih jutranjih urah izhlapi manj vode. FOTO: Arhiv ponudnika

Popoln nadzor z aplikacijo GARDENA Zalivalni računalnik Bluetooth se neposredno poveže z vodno pipo, rastlinam pa zagotavlja optimalno in zanesljivo oskrbo. Upravlja lahko do tri samostojne načrte zalivanja, lastniki vrta pa se lahko posvetijo drugim opravilom. V kombinaciji s Senzorjem vlažnosti tal se pri dovolj vlažni zemlji, načrtovano namakanje zelenice prekine. Računalnik se upravlja s pomočjo pametnega telefona in aplikacijo GARDENA Bluetooth, na razdalji do 10 m.

icon-expand Zalivalni računalnik Bluetooth® upravlja vaš sistem za zalivanje s pomočjo aplikacije na razdalji do 10 m. FOTO: Arhiv ponudnika