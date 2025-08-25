Svetli način
Slovenija

Optimistični Karl Erjavec: Zdaj, ko sem se aktiviral, bo podpora rasla

Ljubljana, 25. 08. 2025 13.52 | Posodobljeno pred 56 minutami

STA , D.L.
Izkušen politik Karl Erjavec je ob začetku plakatne akcije stranke Zaupanje, v kateri stavi na sloves teflonskega politika, ocenil, da ljudje v politiki pogrešajo dostojanstvo in izkušenost. Zlasti slednje lahko ponudi sam, meni. Prepričan je, da bo stranka, ki jo je s somišljeniki oblikoval lani, po naslednjih volitvah parlamentarna.

Karl Erjavec
Karl Erjavec FOTO: Bobo

Javnomnenjske lestvice sicer stranki trenutno ne kažejo vstopa v parlament. A Karl Erjavec je prepričan, da bo stranki Zaupanje na volitvah to uspelo. Kot je zatrdil, so namreč od ustanovitve stranke trdo garali na terenu, v drugi polovici septembra pa bodo tako na strankarskem dogodku predstavili predsednike občinskih in mestnih odborov. Trenutno jih ima stranka med 25 in 30, ciljajo pa, da jih bodo do konca leta vzpostavili skupno 50, je navedel. "Prepričan sem, da bo sedaj, ko sem se aktiviral tudi v medijskem prostoru, podpora rasla in da ne bo problem doseči volilnega praga," je optimističen.

O volilni bazi, za katero se nadejajo, da jo bodo prepričali, pa je dejal, da ciljajo na neopredeljene, zagotovo tudi upokojence, ki jih je Erjavec nekoč že spretno nagovarjal kot dolgoletni prvi obraz DeSUS, in tiste, ki stavijo na izkušnje, ki jih ponuja tudi sam.

Država namreč po njegovi oceni trenutno stagnira, med razlogi pa vidi prav neizkušenost aktualne vlade in njenih predhodnic, ki so jih prav tako vodili politični novinci. "Določene izkušnje, ki jih imamo, so lahko dragocene, če jih ostali politiki, ki nimajo teh izkušenj, sprejemajo in če te izkušnje prispevajo k temu, da bi Slovenija napredovala," je poudaril.

Srečanja na terenu pa po Erjavčevih besedah kažejo tudi na to, da ljudje pogrešajo politike, ki znajo razumljivo komunicirati. "Prepričan sem, da potrebujemo v politiki več iskrenosti, medsebojnega sodelovanja in spoštljivosti," je ob tem dejal Erjavec.

Plakati s Karlom Erjavcem
Plakati s Karlom Erjavcem FOTO: Bobo

Plakati, ki so jih postavili po Sloveniji, so sicer poželi kar nekaj pozornosti. Z njih Erjavec namreč pozdravlja kot "odporen, vztrajen, teflonski Karl". Kljub nekaterim kritikam, ki so se že pojavile, da se teflon tudi obrabi in ga je priporočljivo zamenjati, je Erjavec ob današnjem medijskem zagonu plakatne akcije hudomušno odvrnil, da je "teflonski Karl takšne kvalitete, da ta teflon ne zastruplja in tudi ne razpada". Ob tem je tudi izrazil obžalovanje, da so nekateri plakati stranke že poškodovani ter da je danes v politiki veliko sovražnega govora in groženj.

Plakati sicer po njegovih navedbah ne predstavljajo zgolj njega kot predsednika stranke Zaupanje, pač pa predvsem članstvo in simpatizerje, ki jih povezuje predvsem "skupna vizija za varno Slovenijo".

Stranka Zaupanje je sicer ena od več novih strank, ki napovedujejo vstop v volilno tekmo pred prihodnjimi parlamentarnimi volitvami. Med njimi so med drugim Demokrati Anžeta Logarja, stranka, ki jo snuje evropski poslanec Vladimir Prebilič, Fokus predsednika DS Marka Lotriča, Mi, socialisti poslanca Mihe Kordiša, stranka Suvereni poslanca Dejana Kaloha in politični projekt, ki ga je napovedala skupina županov.

simc167
25. 08. 2025 15.08
Karl je s svojim odstopom omogočil ptujski pijanki, ki je prevzela stranko, da je slovenija dve leti nazadovala in omogočil pikljastemu zlu, da jw sramotil in zapufal slovenijo za 20 let.
ODGOVORI
0 0
2mt8
25. 08. 2025 15.00
+0
Ne se smešit, Kahl. Obljubljal si jurja penzije, v parlamentu pa si glasoval proti. Pa to ni bil edini primer.
ODGOVORI
2 2
apage
25. 08. 2025 15.00
-4
Sej bi se kučan tud vrnu, sam on je itak že skos prisoten, iz ozadja :D
ODGOVORI
0 4
ivan z Doba
25. 08. 2025 15.01
+2
Ga čutiš, tam nekje globoko?!🤣
ODGOVORI
3 1
panorama panorama
25. 08. 2025 14.56
+0
Kateri prevarant, only in Slovenia✌️🤣😟😭
ODGOVORI
1 1
Juzles Iters
25. 08. 2025 14.51
+4
"Karl Erjavec: Zdaj, ko sem se aktiviral, bo podpora rasla" _ Žal, se je znova začelo obdobje abotnih Karlizmov. Smo že mislili, da je tisto bedasto obdobje že davnaj mimo, a evo, težak je zopet tu.
ODGOVORI
5 1
REMIGRACIJA ZDAJ
25. 08. 2025 14.49
+2
živa katastrofa, a to ga je Kučan spet aktiviral za mešanje d....
ODGOVORI
7 5
2fast4
25. 08. 2025 14.47
+6
Kahl se za pralni stroj se ne moreš zmenit, ne da boš še daj drugega uredil...
ODGOVORI
8 2
Skunk Works
25. 08. 2025 14.47
+1
Je pa res, da je za te iz Slobode še profesor......
ODGOVORI
4 3
Klobasazulu
25. 08. 2025 14.46
+4
Kdor temu da glas ...naj se izseli iz slo...Ta bi samo rad dostop do korita...
ODGOVORI
5 1
zmerni pesimist
25. 08. 2025 14.46
+4
Bo prišel zrihtat do konca arbitražo ha ha ha
ODGOVORI
4 0
GetBack
25. 08. 2025 14.45
+6
Sem se peljal mimo plakat, pa nisem mogel verjet. Slika izpred 20 let, napis Teflonski Karel, .... Ma, kdo bo tega volil, pa je res za obravnavo pod nujno ...
ODGOVORI
7 1
JApajaDAja
25. 08. 2025 14.44
+4
samo, da se je "aktiviral"...naj ne bo preveč zagnan od aktivacije :-)
ODGOVORI
4 0
Paulus80
25. 08. 2025 14.42
-1
Plakate pa financira njegov prijatelj Lavrov?
ODGOVORI
3 4
Zgaga Ukrajini
25. 08. 2025 14.49
+3
Samo, da ne britanska krona kot skoraj vse kvazi slovenske stranke.
ODGOVORI
4 1
Skunk Works
25. 08. 2025 14.42
+6
Obljubljenih 1000 eur penzije leta 2008, znaša danes zaradi inflacije vsaj 2000 eur....Kohel samo to obljubi penzičem, pa si predsednik vlade....Saj po enem tednu po volitvah ta folk vse pozabi in odpusti.....Bojo pač naprej zbiral kupončke in lovili akcije po trgovinah....To jim je domet....
ODGOVORI
7 1
_Nico_T_
25. 08. 2025 14.39
+7
Karli je adijo. Mu je keša zmanjkalo za Porscheja... Ampak, ga je sral malo preveč in preveč intenzivno. Papa Karli.
ODGOVORI
8 1
BBcc
25. 08. 2025 14.38
+0
Janša, Han in Erjavec to je za napredek Slovenije. To je veter v jadra Slovenije.😝😂😅😂
ODGOVORI
5 5
ivan z Doba
25. 08. 2025 15.02
👍🤣
ODGOVORI
0 0
flojdi
25. 08. 2025 14.37
+4
? Dostojanstvo?in Izkusenost/?o cem to
ODGOVORI
5 1
Skunk Works
25. 08. 2025 14.36
+5
Kahel že ve s kakšnimi volilci ima opravka, zato računa na dober rezultat...In še prav ima......
ODGOVORI
5 0
wsharky
25. 08. 2025 14.35
-1
baje bo Pivčeva podpredsednica stranke
ODGOVORI
1 2
Skunk Works
25. 08. 2025 14.35
+6
Ljubi Bog!!....Slovenijo lahko reši edino še uvoz vsaj 1 milijon oslov, ki se jim podeli volilna pravica....Saj veste: Osel gre samo enkrat na led.......
ODGOVORI
7 1
