Optimistični Karl Erjavec: Zdaj, ko sem se aktiviral, bo podpora rasla

Javnomnenjske lestvice sicer stranki trenutno ne kažejo vstopa v parlament. A Karl Erjavec je prepričan, da bo stranki Zaupanje na volitvah to uspelo. Kot je zatrdil, so namreč od ustanovitve stranke trdo garali na terenu, v drugi polovici septembra pa bodo tako na strankarskem dogodku predstavili predsednike občinskih in mestnih odborov. Trenutno jih ima stranka med 25 in 30, ciljajo pa, da jih bodo do konca leta vzpostavili skupno 50, je navedel. "Prepričan sem, da bo sedaj, ko sem se aktiviral tudi v medijskem prostoru, podpora rasla in da ne bo problem doseči volilnega praga," je optimističen.

O volilni bazi, za katero se nadejajo, da jo bodo prepričali, pa je dejal, da ciljajo na neopredeljene, zagotovo tudi upokojence, ki jih je Erjavec nekoč že spretno nagovarjal kot dolgoletni prvi obraz DeSUS, in tiste, ki stavijo na izkušnje, ki jih ponuja tudi sam.

Država namreč po njegovi oceni trenutno stagnira, med razlogi pa vidi prav neizkušenost aktualne vlade in njenih predhodnic, ki so jih prav tako vodili politični novinci. "Določene izkušnje, ki jih imamo, so lahko dragocene, če jih ostali politiki, ki nimajo teh izkušenj, sprejemajo in če te izkušnje prispevajo k temu, da bi Slovenija napredovala," je poudaril.

Srečanja na terenu pa po Erjavčevih besedah kažejo tudi na to, da ljudje pogrešajo politike, ki znajo razumljivo komunicirati. "Prepričan sem, da potrebujemo v politiki več iskrenosti, medsebojnega sodelovanja in spoštljivosti," je ob tem dejal Erjavec.