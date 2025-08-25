Optimistični Karl Erjavec: Zdaj, ko sem se aktiviral, bo podpora rasla

Javnomnenjske lestvice sicer stranki trenutno ne kažejo vstopa v parlament. A Karl Erjavec je prepričan, da bo stranki Zaupanje na volitvah to uspelo. Kot je zatrdil, so namreč od ustanovitve stranke trdo garali na terenu, v drugi polovici septembra pa bodo tako na strankarskem dogodku predstavili predsednike občinskih in mestnih odborov. Trenutno jih ima stranka med 25 in 30, ciljajo pa, da jih bodo do konca leta vzpostavili skupno 50, je navedel. "Prepričan sem, da bo sedaj, ko sem se aktiviral tudi v medijskem prostoru, podpora rasla in da ne bo problem doseči volilnega praga," je optimističen.
O volilni bazi, za katero se nadejajo, da jo bodo prepričali, pa je dejal, da ciljajo na neopredeljene, zagotovo tudi upokojence, ki jih je Erjavec nekoč že spretno nagovarjal kot dolgoletni prvi obraz DeSUS, in tiste, ki stavijo na izkušnje, ki jih ponuja tudi sam.
Država namreč po njegovi oceni trenutno stagnira, med razlogi pa vidi prav neizkušenost aktualne vlade in njenih predhodnic, ki so jih prav tako vodili politični novinci. "Določene izkušnje, ki jih imamo, so lahko dragocene, če jih ostali politiki, ki nimajo teh izkušenj, sprejemajo in če te izkušnje prispevajo k temu, da bi Slovenija napredovala," je poudaril.
Srečanja na terenu pa po Erjavčevih besedah kažejo tudi na to, da ljudje pogrešajo politike, ki znajo razumljivo komunicirati. "Prepričan sem, da potrebujemo v politiki več iskrenosti, medsebojnega sodelovanja in spoštljivosti," je ob tem dejal Erjavec.
Plakati, ki so jih postavili po Sloveniji, so sicer poželi kar nekaj pozornosti. Z njih Erjavec namreč pozdravlja kot "odporen, vztrajen, teflonski Karl". Kljub nekaterim kritikam, ki so se že pojavile, da se teflon tudi obrabi in ga je priporočljivo zamenjati, je Erjavec ob današnjem medijskem zagonu plakatne akcije hudomušno odvrnil, da je "teflonski Karl takšne kvalitete, da ta teflon ne zastruplja in tudi ne razpada". Ob tem je tudi izrazil obžalovanje, da so nekateri plakati stranke že poškodovani ter da je danes v politiki veliko sovražnega govora in groženj.
Plakati sicer po njegovih navedbah ne predstavljajo zgolj njega kot predsednika stranke Zaupanje, pač pa predvsem članstvo in simpatizerje, ki jih povezuje predvsem "skupna vizija za varno Slovenijo".
Stranka Zaupanje je sicer ena od več novih strank, ki napovedujejo vstop v volilno tekmo pred prihodnjimi parlamentarnimi volitvami. Med njimi so med drugim Demokrati Anžeta Logarja, stranka, ki jo snuje evropski poslanec Vladimir Prebilič, Fokus predsednika DS Marka Lotriča, Mi, socialisti poslanca Mihe Kordiša, stranka Suvereni poslanca Dejana Kaloha in politični projekt, ki ga je napovedala skupina županov.
