Opuščanje priporočil proti raku ima lahko bistveno hujše posledice kot koronavirus

Zveza slovenskih društev za boj proti raku, Onkološki inštitut Ljubljana, Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), ministrstvo za zdravje in Državni program obvladovanja raka opozarjajo, da opuščanje priporočil proti raku lahko privede do bistveno hujših posledic, kot jih prinaša novi koronavirus.

Pred evropskim tednom so deležniki še opozorili, da se breme raka v Sloveniji iz leta v leto povečuje. Letno zboli okrog 15.200 ljudi, umre pa približno 6200 bolnikov. Od leta 2009 je rak v Sloveniji vodilni vzrok smrti pri moških, pri ženskah je na drugem mestu. Rak je tudi vodilni vzrok prezgodnje smrti, saj povzroča okrog 44 odstotkov vseh smrti pred 65. letom, so zapisali.

Mednarodna agencija za raziskovanje raka pri Svetovni zdravstveni organizaciji ocenjuje, da lahko z upoštevanjem 12 enostavnih priporočil Evropskega kodeksa proti raku preprečimo okrog 40 odstotkov vseh smrti zaradi raka.

V kodeksu prebivalce pozivajo, naj opustijo kajenje. Opozorili so tudi na pomen vzdrževanja primerne telesne teže, telesne dejavnosti in zdravega prehranjevanja. Svetujejo opustitev alkohola ter prebivalce opozarjajo, naj poskrbijo za primerno zaščito pred sončnimi žarki. Ženske pozivajo, naj otroke dojijo in naj ne uporabljajo hormonskih zdravil za lajšanje menopavznih težav. Starše pa pozivajo, naj otroke cepijo proti hepatitisu B in HPV. Prebivalce še spodbujajo, naj se redno udeležujejo presejalnih programov.