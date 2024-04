Opustitev jedrske energije v Nemčiji: so ministra zavedli?

Po začetku vojne v Ukrajini so se v Nemčiji namreč pojavili dvomi o tem, ali do konca izpeljati opustitev jedrske energije. A nemški minister za gospodarstvo iz vrst Zelenih Robert Habeck, je dal zeleno luč zaprtju zadnje elektrarne. Za njegovo odločitvijo pa, kot razkriva Cicero, stojijo napačne informacije, ki so mu jih predajali in celo ponarejali njegovi najbližji sodelavci. Sicer ni jasno, ali je sam za to morda vseeno vedel, pa tega ne želi priznati, piše Cicero.

Dokumenti, ki omogočajo vpogled v odločitve Habecka, kažejo, da so najvišji uradniki Zelenih z ministrstev za gospodarstvo in okolje namerno ponaredili strokovna poročila. Tako omenjajo interno noto okoljskega ministrstva, ki je datirana 1. marca 2022. V njej strokovnjaki pojasnjujejo, zakaj bi bilo z varnostnega vidika še več let možno nadaljnje delovanje preostalih nemških jedrskih elektrarn. Gerrit Niehaus, vodja oddelka za zaščito pred sevanjem na ministrstvu za okolje, pa naj bi ga povzel na zavajajoč način. Dva dni kasneje se je nova različica, ki jo je v roke dobil minister, glasila, da je treba podaljšanje delovanja, tudi če le za nekaj dni, zavrniti zaradi vprašanja jedrske varnosti. Habeck naj ne bi ni nikoli prejel originalne različice tega poročila. V drugem internem zapisu z dne 28. februarja 2022 strokovnjaki pojasnjujejo, da bi podaljšanje roka znižalo cene električne energije in stabiliziralo omrežje. Videl naj bi ga le državni sekretar Patrick Graichen. A tudi tega dokumenta Habeck ni prejel.