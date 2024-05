'Opustitev kajenja ni enostavna, ampak vsak jo lahko zmore'

Letošnji svetovni dan brez tobaka poteka pod geslom "Otroci in mladostniki v primežu tobačne industrije". Posameznik začne največkrat kaditi kot otrok ali mladostnik, zato so ti ključna ciljna skupina za uporabo novih tobačnih in povezanih izdelkov. Tobačna industrija izkorišča različne metode, predvsem socialna omrežja, prek katerih te izdelke promovira, je povedal Tomaž Čakš z NIJZ. Vendar novi tobačni in povezani izdelki niso vrsta pomoči pri opuščanju kajenja. "Izdelki ohranjajo zasvojenost z nikotinom in so vaba za nove, mlade uporabnike, ki nato tobačni industriji nosijo denar," je bil oster Čakš. "Nekdo, ki je zasvojen, pa ni več svoboden," je še poudaril.

Izpostavljenost nikotinu lahko med drugim vpliva na razvoj možganov, ki se razvijajo do približno 25. leta, s kajenjem pa so povezane tudi številne druge zdravstvene težave. Pnevmologinja Mihaela Zidarn s klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik je pojasnila, da škode, ki jo povzroči cigaretni dim, ni mogoče odpraviti. Izpostavila je kronično obstruktivno pljučno bolezen, značilno skoraj izključno za kadilce. "Bolniki najprej težko dihajo med hojo v hrib, potem težko dihajo v mirovanju, potem pa med oblačenjem in umivanjem. Ta stalni občutek dušenja mora biti grozljiv," je dejala.

"Opuščanje kajenja je težka bitka"

Zaveda se, da je opuščanje nikotina težka bitka. Največji problem opuščanja je, da možgani sporočajo kadilcu, da mu nekaj manjka, kadilec pa mora najti način, kako možgane pretentati, da bi jih zamotil v času, ko je potreba po nikotinu najmočnejša. "Čudežne formule, ki bi namesto kadilca to speljala brez muk, ni," je dejala. Med načini pa je izpostavila nadomeščanje nikotina na varnejši način, recimo v obliki obliža in pršil, pomagajo lahko tudi brezplačni programi za opuščanje kajenja v centrih zdravja v zdravstvenih domovih.

Med letoma 2014 in 2021 se je odstotek odraslih kadilcev sicer znižal. Leta 2014 je bilo po podatkih evropske raziskave o zdravju in zdravstvenem varstvu v Sloveniji odraslih kadilcev 24,7 odstotka, leta 2021 pa je po podatkih NIJZ kadilo 18,4 odstotka odraslih. Na NIJZ so znižanje pripisali nekaterim novim zakonodajnim ukrepom na področju zmanjševanja rabe tobačnih in povezanih izdelkov, delno pa tudi epidemiji covida-19.

Strožja zakonodaja

Poslanci so nazadnje marca potrdili spremembe zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov. Te dni je tako začela veljati prepoved prodaje ogrevanih tobačnih izdelkov z značilno aromo, od 24. aprila naslednje leto pa bo prepovedana prodaja elektronskih cigaret z aromami, z izjemo tobačne. Konec leta 2025 ne bo več kadilnic v zaprtih javnih in delovnih prostorih.