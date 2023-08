Prej – potem: kako so prizadeta območja videti iz zraka

3 dni po katastrofalnih poplavah so na Direkciji za vode poplavljena območja fotografirali iz zraka. Kljub temu, da je na številnih mestih voda že odtekla, so na zemljevidu Atlasa okolja ostali zelo izraziti odtisi pobesnele narave. Plazovi, plavje, uničene ceste, zgradbe, lastnina. Primerjava ortofoto posnetkov opustošenja, pred in po poplavah od Gorenjske do Koroške, je presunljiva ter samo potrjuje, da bo odstranjevanje posledic dolgotrajno.

Razdejanje, ki ga je pustila Kamniška Bistrica, si je nazadnje ogledal tudi predsednik Evropskega sveta Charles Michel. Šele iz zraka pa se vidi prava razsežnost škode, ki jo je povzročila reka, ki je prestopila bregove pred Velikim jezom. Skozi industrijsko cono je ustvarila novo strugo. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke V naselju Bistričica v Stahovici je istoimenski potok skozi kraj prinesel večmetrske naplavine kamenja in proda. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Med najbolj prizadetimi območji je po ogledu ortofoto posnetkov Zgornja Savinjska dolina. Poleg poplavljanja Savinje so se prožili številni zemeljski plazovi. Takšno razdejanje je denimo pustil plaz v naselju Konjski Vrh nad Lučami. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke V dolini Savinje ni bilo nič drugače, poplavljala je po celotnem toku. Iz zaselka Struge v občini Luče je Savinja ustvarila otok, pri čemer je cesto spremenila v drugi del rečne struge. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

icon-expand Hiša družine v Strugah FOTO: Kanal A Največ težav so imeli reševalci na Koroškem, v Črni so na elektriko čakali več dni, na pitno vodo več kot teden. Podobno je tudi Meža poplavljala in uničevala vse pred seboj. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Ceste po Mežiški dolini so bile neprevozne. Kako nepredvidljivo je reka prestopala bregove, je razvidno iz spodnjih primerjav. Prva je iz naselja Dobrije v Ravnah na Koroškem, druga je iz Mežice. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Ob Kamniški Bistrici je severno od Ljubljane poplavila tudi Pšata. Rezultat porušenih protipoplavnih nasipov so čutili prebivalci Komende, Mengša in Trzina. Spodnja primerjava je iz Komende nad hipodromom. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Poplavljeno in opustošeno območje je ogromno, vse pa je na voljo na portalu Atlas voda.