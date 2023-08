Oranžna Slovenija: danes zaradi vročine, v ponedeljek zaradi neviht

"Pred nami je, kot vse kaže, še zadnje zares vroče popoldne v letošnjem poletju," poročajo na portalu Meteoinfo Slovenija . Večji del zahodne in srednje Evrope je že preplavil občutno hladnejši zrak. Na meji med zelo vročo afriško in občutno hladnejšo atlantsko zračno maso je na voljo veliko energije za nastanek neurij, ki jih spremljajo močni sunki vetra, nalivi in lokalno tudi toča. Močna neurja nastajajo vse v pasu od Pirenejev čez Alpe do Češke, Slovaške in juga Poljske.

Kot kažejo zadnji izračuni meteoroloških modelov, bodo padavine dopoldne ali zgodaj popoldne najprej zajele zahodne kraje in se nato počasi širile proti vzhodu države. Ozračje bo nestabilno, zato bodo nastajali nevihtni pasovi, ki jih bodo spremljali močnejši nalivi in sunki vetra, pojavi se lahko tudi toča. Ker bo v višinah pihal močan južni veter, pri tleh pa se bo veter obračal na jugovzhodno smer, bodo lahko močne padavine nad istimi območji vztrajale tudi dalj časa.

Ob spustu občutno hladnejšega zraka nad zahodno Sredozemlje bo danes na južni strani Alp nastal ciklon, ki bo precej upočasnil napredovanje hladne fronte proti vzhodu celine. Danes bo tako še sončno in vroče s temperaturami do 36 stopinj Celzija. Občutna sprememba vremena pa nas bo dosegla v ponedeljek čez dan. "Takrat nas bo namreč dosegla hladna fronta in od temperatur nad 30 stopinj Celzija se bomo v večjem delu Slovenije za letos najverjetneje poslovili."

Ob 11. uri bomo prenašali izjavo za medije o pričakovanih izrednih meteoroloških in hidroloških razmerah v Sloveniji in o njihovih možnih posledicah, tudi na območjih, ki so jih prizadele poplave v začetku avgusta.

"Vendar velja poudariti, da je lokacije nevihtnih pasov težko natančno predvideti, zato velja previdnost tudi drugod, še zlasti na območjih, ki so jih v začetku avgusta prizadele katastrofalne poplave. Zaradi močno poškodovanih strug in naplavin lahko namreč tam že precej manjša količina dežja povzroči nove poplave. Še posebej ranljiva območja so ob Kamniški Bistrici ter območje Zgornje Savinjske doline in Mežiške doline," opozarja naš hišni prognostik Rok Nosan .

Težišče padavinskega dogajanja bo predvidoma v zahodni polovici Slovenije (Gorenjska, Primorska, Notranjska), kjer lahko v ponedeljek popoldne in zvečer v le nekaj urah lokalno pade več kot 80 litrov dežja na kvadratni meter, ob pomikanju fronte proti vzhodu pa se bo, kot kaže, intenziteta neviht in nalivov hitro manjšala. Marsikje na vzhodu bo lahko tako jutri ostalo tudi suho.

Agencija RS za okolje (Arso) je zato za ponedeljek za celotno Slovenijo izdala oranžno opozorilo pred nevihtami. Nevihte z nalivi bodo lahko tudi dolgotrajne, opozarjajo. Ob tem bodo hitro naraščale manjše reke in hudourniki v zahodnem in osrednjem delu države, zlasti v porečjih predalpskega in dinarskega hribovja.

"Zaradi spremenjenih odtočnih razmer na odsekih, kjer so struge hudournikov in rek spremenjene, in mestih, kjer so še prisotni nanosi materiala in plazine, lahko padavinska voda odteka drugače kot običajno. To se lahko zgodi predvsem ob kratkotrajnih močnejših nalivih," opozarjajo pri Arsu.

Trenutno so najbolj ranljiva območja obeh Sor, Gradaščice, Kamniške Bistrice, Zgornje Savinjske doline in Mežiške doline. Na vseh omenjenih območjih bodo možne poplave ob vodotokih ter poplave padavinske in zaledne vode. Previdnost je potrebna tudi pri načrtovanju in izvajanju sanacijskih del v in ob strugah vodotokov, še dodajajo.