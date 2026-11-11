Oranžni alarm: prihajajo intenzivne padavine, meja sneženja se bo spustila

Drugi novembrski teden mineva v znamenju dežja in oblakov. Čeprav do danes padavin ni bilo veliko, se bo to kmalu spremenilo, napovedujejo na Agenciji RS za okolje (Arso), kjer so za velik del države za četrtek in petek prižgali oranžno opozorilo.

Do danes je največ dežja padlo na Primorskem (večinoma od 30 do 70 mm), v večjem delu Slovenije pa le od 5 do 15 mm. Padavine se bodo v južnih krajih znova okrepile danes zvečer, a bodo sredi noči na četrtek prehodno spet večinoma ponehale, so zapisali na Arsu, kjer najbolj intenzivno vremensko dogajanje pričakujejo od četrtka popoldne do petka sredi dneva.

"Močne padavine bodo posledica ciklona nad severnim Sredozemljem in dotoka vlažne in nestabilne zračne mase. V četrtek popoldne in zvečer bodo najprej zajele zahodno polovico države, v petek pa se bodo razširile tudi proti vzhodu. V 24 urah bo tako predvidoma v zahodni, južni in osrednji Sloveniji padlo od 50 do 100 mm padavin, krajevno lahko okoli 150 mm. Na vzhodu bo padavin manj, večinoma od 20 do 50 mm," napovedujejo. Kot so pojasnili, so vremensko opozorilo izdali zaradi možnosti dolgotrajnih nalivov.