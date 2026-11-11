Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Oranžni alarm: prihajajo intenzivne padavine, meja sneženja se bo spustila

Ljubljana, 11. 11. 2026 10.17 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
D.L.
vremensko opozorilo za nedeljo

Agencija za okolje je za velik del države za četrtek in petek prižgala oranžno opozorilo. Slovenijo bodo namreč zajele močne padavine, ki se bodo od zahoda razširile čez državo. V 24 urah bo predvidoma v zahodni, južni in osrednji Sloveniji padlo od 50 do 100 mm padavin, krajevno lahko okoli 150 mm. Meja sneženja, ki bo sprva nad 2000 m, se bo v petek popoldne od severa spustila na 500 do 800 m, a bodo padavine dokaj hitro slabele.

Drugi novembrski teden mineva v znamenju dežja in oblakov. Čeprav do danes padavin ni bilo veliko, se bo to kmalu spremenilo, napovedujejo na Agenciji RS za okolje (Arso), kjer so za velik del države za četrtek in petek prižgali oranžno opozorilo.

Do danes je največ dežja padlo na Primorskem (večinoma od 30 do 70 mm), v večjem delu Slovenije pa le od 5 do 15 mm. Padavine se bodo v južnih krajih znova okrepile danes zvečer, a bodo sredi noči na četrtek prehodno spet večinoma ponehale, so zapisali na Arsu, kjer najbolj intenzivno vremensko dogajanje pričakujejo od četrtka popoldne do petka sredi dneva.

"Močne padavine bodo posledica ciklona nad severnim Sredozemljem in dotoka vlažne in nestabilne zračne mase. V četrtek popoldne in zvečer bodo najprej zajele zahodno polovico države, v petek pa se bodo razširile tudi proti vzhodu. V 24 urah bo tako predvidoma v zahodni, južni in osrednji Sloveniji padlo od 50 do 100 mm padavin, krajevno lahko okoli 150 mm. Na vzhodu bo padavin manj, večinoma od 20 do 50 mm," napovedujejo. Kot so pojasnili, so vremensko opozorilo izdali zaradi možnosti dolgotrajnih nalivov.

Preberi še Portugalska v stanju pripravljenosti: vanjo bosta trčili dve atlantski nevihti

"Glede na veliko količino odpadlega listja velja preventivno poskrbeti za pretočnost kanalov in odtokov," so dodali še opozorilo.

Ob morju bo v četrtek popoldne in zvečer zapihal okrepljen jugo, v petek popoldne pa bo na Primorskem zapihala zmerna burja.

Meja sneženja, ki bo sprva nad 2000 m, se bo v petek popoldne od severa spustila na 500 do 800 m, a bodo padavine dokaj hitro slabele.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
vreme nalivi dež sneg napoved arso

Preiskava požara v Logatcu bo zahtevna ter dolgotrajna

Na Planini ovire in kamere, kmalu še prepoved vožnje s skuterji in e-skiroji

24ur.com Padavine zajele Slovenijo, v višjih predelih sneži
24ur.com V ponedeljek prihod hladne fronte, zajele nas bodo padavine
24ur.com Prihaja hladna fronta: državo bodo zajele padavine
24ur.com Pestro vremensko dogajanje: najprej poledica in žled, v noči na soboto še sneg
24ur.com Padavine bodo zajele državo, v Kranjski Gori do 30 cm snega
24ur.com V ponedeljek bo jugovzhod Slovenije zajel pravi snežni metež
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Evridik
11. 11. 2026 11.31
Edini uporaben nasvet je ČIŠČENJE ODTOKOV zaradi listja . Ampak klicov na 112 bo še vedno veliko , v skrbi da gasilci svojo enormno opremljenost "malo prezračijo" ...
Odgovori
0 0
ZIPPO
11. 11. 2026 11.31
Imeli smo dolgo in lepo jesen!🍂🍂🍂🍁🍁🍁😀
Odgovori
0 0
obožeobože
11. 11. 2026 11.08
V jamah je zelo malo vode, tako da naj pada, saj konkretnega dežja letos še ni bilo!
Odgovori
+1
1 0
BUONcaffee
11. 11. 2026 10.54
Prihaja deževno obdobje. Tako je tudi prav.
Odgovori
+4
4 0
Antifriz
11. 11. 2026 10.51
Ene bo spet strah... 🤣
Odgovori
+2
3 1
bibaleze
Portal
Nekoč kraljica divjih zabav, danes mama dveh otrok
Otroški dodatek prihaja že jutri, preverite, koliko boste prejeli
Otroški dodatek prihaja že jutri, preverite, koliko boste prejeli
Po rojstvu sina je razkrila, s kakšno stisko se je spopadala
Po rojstvu sina je razkrila, s kakšno stisko se je spopadala
Kate komaj čakala, da bo spet doma, zdaj se je znova poslovila od sina
Kate komaj čakala, da bo spet doma, zdaj se je znova poslovila od sina
zadovoljna
Portal
Njen mož ga je zalotil v postelji in vanj uperil pištolo
Slovenca dolgo skrivala svoja čustva, zdaj že govorita o skupnem življenju
Slovenca dolgo skrivala svoja čustva, zdaj že govorita o skupnem življenju
Angelsko število 1111: Preverite, na katera znamenja bo današnji datum najbolj vplival
Angelsko število 1111: Preverite, na katera znamenja bo današnji datum najbolj vplival
Gležnjarji, ki so največji hit letošnje zimske sezone
Gležnjarji, ki so največji hit letošnje zimske sezone
vizita
Portal
Najslabše živilo za visok krvni tlak ni le sol: to živilo lahko krvni tlak še dodatno zviša
Zvezdniki, ki so presegli zdravniške napovedi in živijo dlje, kot jim je bilo rečeno
Zvezdniki, ki so presegli zdravniške napovedi in živijo dlje, kot jim je bilo rečeno
Lahko zdrava jetra zaščitijo možgane pred Alzheimerjevo boleznijo?
Lahko zdrava jetra zaščitijo možgane pred Alzheimerjevo boleznijo?
Zakaj se popolna prepoved določenih živil velikokrat izkaže za napačno odločitev
Zakaj se popolna prepoved določenih živil velikokrat izkaže za napačno odločitev
cekin
Portal
Kje v Sloveniji je najlažje najti službo in kje najtežje? Novi podatki presenečajo
Poklicne pokojnine: kdo se lahko predčasno upokoji?
Poklicne pokojnine: kdo se lahko predčasno upokoji?
Pri 30 letih se je upokojil: delal po 18 ur na dan, nato začel kupovati zapuščena stanovanja
Pri 30 letih se je upokojil: delal po 18 ur na dan, nato začel kupovati zapuščena stanovanja
Začelo se je z eno kuhinjo, danes zaposluje 6.000 ljudi
Začelo se je z eno kuhinjo, danes zaposluje 6.000 ljudi
moskisvet
Portal
Umrl je legendarni Stacy Keach: Se ga spomnite iz serije Mistralova hči?
Imate zimske pnevmatike, a vseeno lahko dobite kazen: razlog je presenetljivo preprost
Imate zimske pnevmatike, a vseeno lahko dobite kazen: razlog je presenetljivo preprost
Je nekdanja misica kriva za razhod z Lailo? Ljubezenski škandal športnika
Je nekdanja misica kriva za razhod z Lailo? Ljubezenski škandal športnika
Na Japonskem lahko prostovoljno odidete za rešetke, a ena noč vas bo stala skoraj 900 evrov
Na Japonskem lahko prostovoljno odidete za rešetke, a ena noč vas bo stala skoraj 900 evrov
dominvrt
Portal
Iz zavetišča v topel dom: Jure Košir posvojil psičko Rozi
Mraz ne prizanaša niti na balkonih: kako rešiti lončnice pred zimo
Mraz ne prizanaša niti na balkonih: kako rešiti lončnice pred zimo
Želite domača jabolka in hruške? Ne spreglejte teh sort
Želite domača jabolka in hruške? Ne spreglejte teh sort
Prepleskali ste madež, a se je znova pojavil? Verjetno delate to napako
Prepleskali ste madež, a se je znova pojavil? Verjetno delate to napako
okusno
Portal
Jesenski sadež, ki skriva veliko več, kot si mislite: Iz njega pripravite odličen kompot
Družinski recept Luke Jezerška: Tako orehovo potico pripravlja njegova mama
Družinski recept Luke Jezerška: Tako orehovo potico pripravlja njegova mama
Božično deblo Bûche de Noël (iz MasterChef Slovenija)
Božično deblo Bûche de Noël (iz MasterChef Slovenija)
Angleški trifle iz MasterChef Slovenija
Angleški trifle iz MasterChef Slovenija
voyo
Portal
Zajčji nasip
Dirka do popolnosti
Dirka do popolnosti
Brez konca
Brez konca
Otok ljubezni: Avstralija
Otok ljubezni: Avstralija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022