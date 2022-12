Oranžni alarm za južni del države

Popoldne in zvečer se lahko ob padavinah predvsem na območju Notranjske in Kočevske med približno 500 in 1000 m nadmorske višine pojavljata žled in poledica, pravijo na Agenciji za okolje RS (Arso). Za južni del Slovenije so zato v tem času izdali oranžno vremensko opozorilo. Na srečo so zadnje napovedi sicer skromnejše s padavinami, dodajajo.

icon-expand Vremensko opozorilo FOTO: Arso Današnja sondaža nad Ljubljano kaže, da je v plasti od 1200 m pa do 1500 m prisoten klin toplega zraka, pojasnjujejo na Arsu. V plasti od 650 m do 1200 m je temperatura še pod lediščem. "Nevarnost poledice in žledu pričakujemo ravno v teh predelih. Na srečo so zadnje napovedi skromnejše s padavinami," so nekoliko omilili včerajšnja opozorila. PREBERI ŠE Arso opozarja: V soboto možna žled in poledica Od tem pa so objavili tudi nekoliko drugačno vremensko napoved, ki so jo ob dnevu kulture zapisali v rimah. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Zaradi spremenljivih vremenskih razmer, posledično tudi voznih, pa na Prometno-informacijskem centru opozarjajo na daljše zavorne poti, možne omejitve tovornih vozil na avtocestah in hitrih cestah ter daljši čas potovanja. Zaradi zimskih razmer so obvezne verige na avstrijski strani prelazov Korensko sedlo in Ljubelj. V soboto bo sicer oblačno s pogostimi padavinami, meja sneženja se bo čez dan dvigala. Tudi v nedeljo bo občasno še deževalo. Na Primorskem bo pihala burja