Oranžni alarm za Primorsko: temperature tudi do 38 stopinj Celzija

Sredi dneva in popoldne bo predvsem na Primorskem velika toplotna obremenitev, zato je Agencija RS za okolje za Primorsko izdala oranžno vremensko opozorilo. Temperature se bodo na Goriškem in v Vipavski dolini ob šibki burji povzpele do 38 stopinj, drugje do okoli 35 stopinj. Oranžno opozorilo je za Primorsko izdano vse do četrtka.

V ponedeljek se obeta "majhen nihljaj navzdol", saj bo k nam začel dotekati malenkost manj vroč zrak. V ponedeljek bo zato v notranjosti države malo nižja temperatura, nekako od 27 do 30, medtem ko na Primorskem še vedno do 34 ali 35 stopinj Celzija, je povedal dežurni meteorolog na Agenciji RS za okolje (Arso) Jure Cedilnik.

Oranžno meteorološko opozorilo FOTO: Arso icon-expand

Nekaj bo tudi vetra, v glavnem bo pihala šibka burja, kar pa bo povzročilo, da bodo tudi jutranje temperature na Primorskem lahko malo višje, tudi okoli 24 ali 25 stopinj. To bo še dodatno pripomoglo k temu, da bo toplotna obremenitev na Primorskem večja, je poudaril. Od torka oziroma srede naprej pa bo znova dotekal bolj vroč zrak tudi v notranjost države, tako da bodo potem temperature spet nekoliko višje tudi v osrednji in vzhodni Sloveniji, ne samo na zahodu. "Videti je, da bo ves prihodnji teden podobno, torej predvsem na Primorskem zelo toplo, drugod po Sloveniji pa temperature tudi tja do nekako od 30 do 35, na Primorskem pa lahko tudi do 37 ali 38 stopinj," je povzel Cedilnik.

Termometer FOTO: Shutterstock icon-expand

Dokler bo pihalo, bodo torej še posebej na Primorskem visoke tudi nočne oz. jutranje temperature. Glede na predvidene temperature, ko te tudi ponoči ne bodo padle pod 20 stopinj, se v noči na ponedeljek in v noči na torek ponekod obeta t. i. tropska noč. A je Cedilnik opozoril, da ker bodo te temperature predvsem povezane z vetrom, ki bo premešal ozračje, to ne bo tista prava tropska noč, ki jo spremlja tudi visoka vlažnost v ozračju.

Vroče vreme še dober teden dni