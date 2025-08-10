Svetli način
Slovenija

Oranžni alarm za Primorsko: temperature tudi do 38 stopinj Celzija

Nova Gorica, 10. 08. 2025 13.45 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
5

Sredi dneva in popoldne bo predvsem na Primorskem velika toplotna obremenitev, zato je Agencija RS za okolje za Primorsko izdala oranžno vremensko opozorilo. Temperature se bodo na Goriškem in v Vipavski dolini ob šibki burji povzpele do 38 stopinj, drugje do okoli 35 stopinj. Oranžno opozorilo je za Primorsko izdano vse do četrtka.

V ponedeljek se obeta "majhen nihljaj navzdol", saj bo k nam začel dotekati malenkost manj vroč zrak. V ponedeljek bo zato v notranjosti države malo nižja temperatura, nekako od 27 do 30, medtem ko na Primorskem še vedno do 34 ali 35 stopinj Celzija, je povedal dežurni meteorolog na Agenciji RS za okolje (Arso) Jure Cedilnik.

Oranžno meteorološko opozorilo
Oranžno meteorološko opozorilo FOTO: Arso

Nekaj bo tudi vetra, v glavnem bo pihala šibka burja, kar pa bo povzročilo, da bodo tudi jutranje temperature na Primorskem lahko malo višje, tudi okoli 24 ali 25 stopinj. To bo še dodatno pripomoglo k temu, da bo toplotna obremenitev na Primorskem večja, je poudaril.

Od torka oziroma srede naprej pa bo znova dotekal bolj vroč zrak tudi v notranjost države, tako da bodo potem temperature spet nekoliko višje tudi v osrednji in vzhodni Sloveniji, ne samo na zahodu. "Videti je, da bo ves prihodnji teden podobno, torej predvsem na Primorskem zelo toplo, drugod po Sloveniji pa temperature tudi tja do nekako od 30 do 35, na Primorskem pa lahko tudi do 37 ali 38 stopinj," je povzel Cedilnik.

Termometer
Termometer FOTO: Shutterstock

Dokler bo pihalo, bodo torej še posebej na Primorskem visoke tudi nočne oz. jutranje temperature. Glede na predvidene temperature, ko te tudi ponoči ne bodo padle pod 20 stopinj, se v noči na ponedeljek in v noči na torek ponekod obeta t. i. tropska noč. A je Cedilnik opozoril, da ker bodo te temperature predvsem povezane z vetrom, ki bo premešal ozračje, to ne bo tista prava tropska noč, ki jo spremlja tudi visoka vlažnost v ozračju.

Vroče vreme še dober teden dni

Sončno in vroče vreme bo glede na zdajšnje napovedi in podatke verjetno trajalo še dober teden dni. "Zaenkrat je videti, da bo ta večji anticiklon, ki je nastal in se bo zadrževal nad večjim delom Evrope, vztrajal nekako vsaj še sedem ali osem dni in tudi še potem ni čisto jasno, kako bo oslabel. Tako da zaenkrat do preklica takšno vreme," je sklenil Cedilnik.

Temperatura morja je v Kopru trenutno 26 stopinj Celzija, bi se pa ob burji morje lahko premešalo in malenkost osvežilo, a se bo nato verjetno hitro spet ogrelo. Predvidoma bo burja oslabela sredi tedna.

vročina temperature opozorilo vreme primorska
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
stpe
10. 08. 2025 15.10
+1
Vroče bo !!! Narava vrača udarec. Podnebne spremembe. Vsaka križarka - ladja ima 6 dizelskih motorjev težkih 75.600 KW (približno 100.000 HP), 1,8 milijona cc x 6 cilindrov (equiv. 5400 VW Golf TDI), Poraba: 13,8 ton/uro ali 390.000 litrov na dan.120.000 ton/leto, kar ustreza celotni proizvodnji težke nafte v rafineriji Falconara. Potem Vam povedo, da je za rešitev problema podnebnih sprememb potrebno kupiti električni avtomobil. Bolano !!!
ODGOVORI
1 0
Ricola Swiss
10. 08. 2025 15.10
Mi zaupamo samo vrhunskemu menedžerju, kateri ima že dolgo časa stik z vesoljem.
ODGOVORI
0 0
Slovenska pomlad
10. 08. 2025 14.44
+3
Sam zaupam samo magistru znanosti Branku Grimsu, ki je sam samcat ugotovil vzrok za izumrtje karantanskega panterja.
ODGOVORI
4 1
Potouceni kramoh
10. 08. 2025 14.50
+3
Menda je magistriral iz zagrebške purgerščine na Thompsonovem koncertu na hipodromou ihaha.
ODGOVORI
3 0
flojdi
10. 08. 2025 14.38
+1
Oranzna barva je cisto v redu(ceprav mi ni vsec).ce bo crna ..bo huje.
ODGOVORI
1 0
