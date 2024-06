Oranžno opozorilo: možni močni krajevni nalivi

Agencija za okolje (ARSO) je izdala oranžno opozorilo zaradi krajevno močnih nalivov, ki bodo nastajali po državi od ponedeljka zvečer do torka sredi dneva. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 26 stopinj Celzija. Ponoči bodo krajevne padavine z nevihtami zajele večji del države. Vmes bodo tudi nalivi.

Jutri bo oblačno s pogostimi padavinami. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 14 do 21, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.

V sredo bo pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo pogostejše zjutraj in dopoldne. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Tudi v četrtek bo pretežno oblačno, predvsem v zahodni Sloveniji bodo še nastale posamezne plohe, napoveduje Arso.

Povečana nevarnost zemeljskih plazov

Geološki zavod Slovenije opozarja, da je za danes zvečer in jutri zaradi napovedanih povečanih količin padavin in namočenosti tal, povečana nevarnost za nastanek zemeljskih plazov in reaktivacijo zemeljskih plazov. Zaradi namočenosti tal bo povečana nevarnost za nastanek zemeljskih plazov ostala tudi v prihodnjih dneh, ko se bodo padavine umirile. Povečana verjetnost za nastanek zemeljskih plazov velja predvsem za severozahodno in severno Slovenijo in se bo povečevala sorazmerno s količino padavin. Do pojavljanja zemeljskih plazov lahko pride tudi v ostalih predelih Slovenije. Prebivalce opozarjajo naj bodo pozorni na dogajanje na plazovih in na pojavljanje sprememb na tleh, objektih ter pobočjih.