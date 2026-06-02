Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Oranžno opozorilo: na zahodu možne močne nevihte in nalivi

Ljubljana, 02. 06. 2026 10.49 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
K.H.
Oranžno opozorilo za 3. junij

Arso je izdal oranžno vremensko opozorilo za zahod države, kjer lahko ponoči pričakujejo močne nevihte z nalivi. Ob jugozahodniku se lahko močnejše padavine razširijo tudi nad osrednjo Slovenijo.

V sredo dopoldne bo naše kraje prešla hladna fronta, ki se trenutno nahaja nad zahodno Evropo. Pred njo bo k nam v višinah z jugozahodnim vetrom dotekal topel in vlažen zrak, zato se bodo predvsem ponoči pojavljale plohe in nevihte, možni pa bodo tudi krajevni nalivi, so zapisali na Agenciji za okolje RS (Arso). 

Danes bo na vzhodu še delno jasno, drugod bo občasno več oblačnosti. Popoldne bo ponekod zapihal južni do jugozahodni veter, ob morju pa se bo proti večeru začel krepiti jugo. Najvišja dnevna temperatura bo od 22 do 27 Celzija.

"Prve plohe in nevihte se bodo popoldne začele pojavljati nad sosednjimi pokrajinami Italije in se proti večeru širile nad naše kraje. Najmočnejše nevihte z nalivi pričakujemo v zahodni polovici države ponoči. Ob jugozahodnem vetru se lahko močnejša padavinska območja razširijo tudi nad osrednjo Slovenijo. Ob morju bo pihal okrepljen jugo," so zapisali. 

Ker se lahko močnejši nalivi nad zahodno Slovenijo obnavljajo dalj časa, je Arso za zahod države izdal oranžno vremensko opozorilo. 

Oranžno opozorilo za 3. junij
Oranžno opozorilo za 3. junij
FOTO: Arso

Padavine se bodo proti jutru razširile nad vso državo. Po prehodu fronte bodo postopno slabele in popoldne povečini ponehale, najkasneje na vzhodu Slovenije. Na zahodu proti večeru kakšna kratkotrajna ploha ni izključena. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja, so še zapisali na Arso. 

V sredo čez dan bo zaradi prehoda fronte nekoliko hladneje. Najnižja jutranja temperatura bo od 11 do 17, najvišja dnevna pa od 16 do 19, na Primorskem okoli 23 Celzija.

"Skupno bo največ padavin padlo na zahodu Slovenije, kjer pričakujemo od 30 do 80 milimetrov dežja, krajevno lahko tudi več. Najmanj padavin bo na vzhodu, večinoma od 10 do 20 milimetrov," so še zapisali na Arso.

vreme arso nalivi nevihte

Povprečen Slovenec z boleznijo živi 13 let svojega življenja

24ur.com Arso zaradi obilnih padavin oranžno opozorilo razširil na celotno državo
24ur.com Najmočnejši nalivi na zahodu države, zaradi vetra oranžno opozorilo
24ur.com ANIMACIJA: Padavine bodo zajele državo, reke bodo naraščale
24ur.com Ponekod nevihte, deževalo bo vse do sobote
24ur.com Močan padavinski sistem s silovitimi nalivi se pomika čez državo
24ur.com Ponekod nevihte z močnejšimi nalivi, možnost razlivanja vodotokov
Dominvrt.si Vremensko opozorilo: možne močne nevihte in debelejša toča
Priporoča
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia2
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia3
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia4
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia5
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia6
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia7
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia8
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia9
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia10
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
xoxotox6
02. 06. 2026 11.59
nic obvestil o pomembni odločitvi EU o vračanju migrantov?????? a to rabi več mesecev da pride v pašaluk ali je to samocenzura??????????
Odgovori
0 0
GJ19
02. 06. 2026 11.53
Zdaj bo že skoraj vsaki dan oranžno opozorilo
Odgovori
+1
1 0
Pig Brother
02. 06. 2026 11.15
Samo vprašam za lušno blond prijatlco, kdo še verjame tem napovedim. Namreč, 2 dni so vsi v Sloveniji vključno z neodvisnimi napovedovali severovzhod da bodo nevihte možnost toče itd, v Južni, osrednji, itd predvsem pa JV Sloveniji je bilo vse na polno, enako kot na SV. Torej?
Odgovori
+0
3 3
bibaleze
Portal
To je ena najboljših stvari, ki jih lahko naredite za otroka
Princesa Charlene delila novo fotografijo z dvojčkoma
Princesa Charlene delila novo fotografijo z dvojčkoma
Zato so junijski otroci tako posebni
Zato so junijski otroci tako posebni
Tom Holland je treniral za vlogo Spidermana že kot dojenček
Tom Holland je treniral za vlogo Spidermana že kot dojenček
zadovoljna
Portal
Takšne poročne obleke nismo videli od leta 1971
Dnevni horoskop: Raki poslušajo intuicijo, levi bodo pokazali nežnejšo plat
Dnevni horoskop: Raki poslušajo intuicijo, levi bodo pokazali nežnejšo plat
Modna kombinacija, ki jo trenutno nosijo vse Slovenke
Modna kombinacija, ki jo trenutno nosijo vse Slovenke
Prvič v zgodovini: To se bo zgodilo na Pivo in cvetje
Prvič v zgodovini: To se bo zgodilo na Pivo in cvetje
vizita
Portal
Limska borelioza je le ena izmed njih: 6 nevarnih okužb, ki jih prenašajo klopi
Zelenjava, ki je bolj zdrava od brokolija, a je skoraj nihče ne je
Zelenjava, ki je bolj zdrava od brokolija, a je skoraj nihče ne je
Zakaj dermatologi odsvetujejo botoks
Zakaj dermatologi odsvetujejo botoks
15 minut je lahko življenjskega pomena
15 minut je lahko življenjskega pomena
cekin
Portal
Ali je delodajalec pozabil na vaš regres?
30-dnevni finančni izziv: kako v enem mesecu spravite svoje finance pod nadzor
30-dnevni finančni izziv: kako v enem mesecu spravite svoje finance pod nadzor
Na voljo kar 100.000 evrov. Pohitite in preverite, kako do denarja
Na voljo kar 100.000 evrov. Pohitite in preverite, kako do denarja
To so najcenejše destinacije za vikend v Evropi (blizu Slovenije!)
To so najcenejše destinacije za vikend v Evropi (blizu Slovenije!)
moskisvet
Portal
Velik udarec za Gorana Ivaniševića: sodišče stopilo na stran bivše
Zakaj naj bi se izognili sedežu 11A na letalu: resnica za viralnim mitom
Zakaj naj bi se izognili sedežu 11A na letalu: resnica za viralnim mitom
Sestre obnorele internet: v bikinijih ukradle vso pozornost
Sestre obnorele internet: v bikinijih ukradle vso pozornost
GTA 6 2026: datum izida, novice in vse, kar vemo o največji igri desetletja
GTA 6 2026: datum izida, novice in vse, kar vemo o največji igri desetletja
dominvrt
Portal
Je vaša rastlina res mrtva? Preprost test razkrije odgovor v nekaj sekundah
Ti pogoji v domu privabljajo ščurke: večina ljudi jih spregleda
Ti pogoji v domu privabljajo ščurke: večina ljudi jih spregleda
Zato je prepih pri klimi tako nevaren. A obstaja rešitev
Zato je prepih pri klimi tako nevaren. A obstaja rešitev
Kaj junija nujno postoriti na vrtu? To so opravila, ki bodo odločala o poletnem pridelku
Kaj junija nujno postoriti na vrtu? To so opravila, ki bodo odločala o poletnem pridelku
okusno
Portal
Kosilo brez kompliciranja: pripravljeno v manj kot pol ure
Zdrave sladice, ki jih pripravimo vnaprej in samo vzamemo iz hladilnika (ali zamrzovalnika)
Zdrave sladice, ki jih pripravimo vnaprej in samo vzamemo iz hladilnika (ali zamrzovalnika)
Dobro za zdravje, denarnico in okolje: 5 živil, ki jih je zdaj priporočljivo uživati
Dobro za zdravje, denarnico in okolje: 5 živil, ki jih je zdaj priporočljivo uživati
Kaj kuhati ta teden? 7 hitrih kosil za vsak dan
Kaj kuhati ta teden? 7 hitrih kosil za vsak dan
voyo
Portal
Gino in Fred: Emisija nemogoče
Cacau - okus ljubezni
Cacau - okus ljubezni
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1744