Oranžno opozorilo: na zahodu možne močne nevihte in nalivi

V sredo dopoldne bo naše kraje prešla hladna fronta, ki se trenutno nahaja nad zahodno Evropo. Pred njo bo k nam v višinah z jugozahodnim vetrom dotekal topel in vlažen zrak, zato se bodo predvsem ponoči pojavljale plohe in nevihte, možni pa bodo tudi krajevni nalivi, so zapisali na Agenciji za okolje RS (Arso).
Danes bo na vzhodu še delno jasno, drugod bo občasno več oblačnosti. Popoldne bo ponekod zapihal južni do jugozahodni veter, ob morju pa se bo proti večeru začel krepiti jugo. Najvišja dnevna temperatura bo od 22 do 27 Celzija.
"Prve plohe in nevihte se bodo popoldne začele pojavljati nad sosednjimi pokrajinami Italije in se proti večeru širile nad naše kraje. Najmočnejše nevihte z nalivi pričakujemo v zahodni polovici države ponoči. Ob jugozahodnem vetru se lahko močnejša padavinska območja razširijo tudi nad osrednjo Slovenijo. Ob morju bo pihal okrepljen jugo," so zapisali.
Ker se lahko močnejši nalivi nad zahodno Slovenijo obnavljajo dalj časa, je Arso za zahod države izdal oranžno vremensko opozorilo.
Padavine se bodo proti jutru razširile nad vso državo. Po prehodu fronte bodo postopno slabele in popoldne povečini ponehale, najkasneje na vzhodu Slovenije. Na zahodu proti večeru kakšna kratkotrajna ploha ni izključena. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja, so še zapisali na Arso.
V sredo čez dan bo zaradi prehoda fronte nekoliko hladneje. Najnižja jutranja temperatura bo od 11 do 17, najvišja dnevna pa od 16 do 19, na Primorskem okoli 23 Celzija.
"Skupno bo največ padavin padlo na zahodu Slovenije, kjer pričakujemo od 30 do 80 milimetrov dežja, krajevno lahko tudi več. Najmanj padavin bo na vzhodu, večinoma od 10 do 20 milimetrov," so še zapisali na Arso.
