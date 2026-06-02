Oranžno opozorilo: na zahodu možne močne nevihte in nalivi

V sredo dopoldne bo naše kraje prešla hladna fronta, ki se trenutno nahaja nad zahodno Evropo. Pred njo bo k nam v višinah z jugozahodnim vetrom dotekal topel in vlažen zrak, zato se bodo predvsem ponoči pojavljale plohe in nevihte, možni pa bodo tudi krajevni nalivi, so zapisali na Agenciji za okolje RS (Arso).

Danes bo na vzhodu še delno jasno, drugod bo občasno več oblačnosti. Popoldne bo ponekod zapihal južni do jugozahodni veter, ob morju pa se bo proti večeru začel krepiti jugo. Najvišja dnevna temperatura bo od 22 do 27 Celzija.

"Prve plohe in nevihte se bodo popoldne začele pojavljati nad sosednjimi pokrajinami Italije in se proti večeru širile nad naše kraje. Najmočnejše nevihte z nalivi pričakujemo v zahodni polovici države ponoči. Ob jugozahodnem vetru se lahko močnejša padavinska območja razširijo tudi nad osrednjo Slovenijo. Ob morju bo pihal okrepljen jugo," so zapisali.

Ker se lahko močnejši nalivi nad zahodno Slovenijo obnavljajo dalj časa, je Arso za zahod države izdal oranžno vremensko opozorilo.