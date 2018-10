Oranžno opozorilo: najobilneje bo deževalo v nedeljo in ponedeljek

Prihodnji dnevi nam prinašajo prvo deževje v letošnji jeseni. Padavine bodo najprej zajele zahodne kraje, v nedeljo pa se bodo razširile nad večji del države. V nestabilnem ozračju bodo možne tudi nevihte z močnejšimi in dolgotrajnejšimi nalivi. Agencija za okolje je za zahodni in osrednji del države izdala oranžno opozorilo.

Ob koncu tedna bo na vreme pri nas vplival globok ciklon s središčem nad zahodnim Sredozemljem. Nad nami bodo pihali močni južni do jugozahodni vetrovi, ki bodo proti južnemu obrobju Alp prinašali zelo topel in tudi zelo vlažen zrak. Še posebej intenzivne padavine pričakujemo v hribovitem svetu zahodne Slovenije, kjer se bodo združili trije dejavniki za obilne padavine. To so nestabilno ozračje, bližina fronte ter dvig toplega in vlažnega zraka ob gorskih pregradah. Hladna zračna masa bo do konca padavinskega dogodka ostala severno od Alp, kar pomeni, da se meja sneženja ne bo bistveno spreminjala. Večino časa bo snežilo nad našimi najvišjimi vrhovi.

Zajelo nas bo jesensko deževje. FOTO: iStock

Padavine v obliki rosenja ali rahlega dežja se bodo v zahodni Sloveniji začele pojavljati že danes dopoldne. Popoldne in proti večeru se bodo nekoliko okrepile in občasno segle tudi nad osrednjo in jugovzhodno Slovenijo. Več sonca bo na Štajerskem in v Prekmurju, kjer bo popoldne zapihal okrepljen JZ veter, na Primorskem se bo proti večeru prebudil jugo. Današnje najvišje dnevne temperature se bodo v večjem delu države gibale med 15 in 18 stopinjami Celzija. Še kakšna stopinja več bo na Štajerskem in ob morju. V soboto bo jugozahodni veter Slovenijo razdelil na dva dela. Na vzhodu bo večinoma suho in deloma sončno, na zahodu pa oblačno s pogostimi padavinami. Količina dežja tudi jutri še ne bo posebej velika, nekoliko izraziteje bo deževalo le v Posočju.

Oranžno vremensko opozorilo FOTO: Arso

V nedeljo zjutraj se bodo padavine na alpsko-dinarski pregradi okrepile in se nato v pasovih širile proti vzhodu. V nestabilnem ozračju bodo nastajale tudi nevihte z lokalno močnejšimi in dolgotrajnejšimi nalivi. Ti bodo predstavljali prvo nevarnost za naraščanje ter lokalno razlivanje rek in potokov. Težišče padavin bo še naprej v zahodni Sloveniji, proti vzhodu pa se bo količina dežja hitro manjšala. Podobno vreme bo tudi še v ponedeljek. Ob morju bo vse dni pihal okrepljen jugo, drugod po državi pa okrepljen jugozahodni veter. Vodotoki bodo naraščali, obstaja nevarnost razlivanja V celotnem padavinskem obdobju bo veliko padavin padlo predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije, v Posočju lahko tudi več kot 400 litrov na kvadratni meter. Na območju Snežnika bo količina padavin za približno polovico manjša. Drugod v zahodni in osrednji Sloveniji se pričakuje med 60 in 150 litri dežja na kvadratni meter. Veliko padavin bo tudi na Koroškem, precej manj pa v pasu med Posavjem in Pomurjem, kjer količina dežja predvidoma ne bo presegla 30 litrov na kvadratni meter. Močni nalivi, ki jih v zahodni, južni in osrednji Sloveniji pričakujemo predvsem od nedeljskega jutra do ponedeljkovega večera, lahko povzročijo hitro naraščanje in lokalno razlivanje hudournikov in manjših potokov.

Predvidena količina padavin v naslednjih 5 dneh po meteorološkem modelu ECMWF FOTO: Meteologix.com