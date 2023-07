Neurjem še ni videti konca, obstaja nevarnost poplavljanja

Ljudem svetuje, da so tudi danes zelo pozorni na vremensko dogajanje in sproti spremljajo opozorila in radarsko sliko ter omejijo aktivnosti na prostem v tistem času, ko bo vremensko dogajanje najbolj burno. Stanje bodo spremljali tudi na agenciji in po potrebi zaostrili stopnjo vremenskega opozorila, je napovedal.

Pričakujemo lahko razlivanje hudourniških vodotokov

Ob tem na Arsu ne izključujejo možnosti hudourniških poplav. Kot so zapisali, bo danes in v noči na sredo ob intenzivnih in dolgotrajnejših nevihtah z nalivi v večjem delu države verjetno razlivanje hudourniških vodotokov in manjših rek. Pri tem bo poplavljala tudi padavinska in zaledna voda. Zaradi velike predhodne vodnatosti in namočenosti tal bodo ponovno najmočneje naraščali hudourniški vodotoki in manjše reke na severovzhodu države.

Poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan je v ponedeljek izdal odredbo o povečani stopnji pripravljenosti, ki velja do četrtka zjutraj. Opozoril je, da je treba upoštevati vsa navodila pristojnih služb, ki so na terenu, torej civilne zaščite, gasilcev in policistov.

Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan si bo danes ogledal posledice neurja pred dnevi v občini Črna na Koroškem.