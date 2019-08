Oranžno opozorilo: nevihte in krajevna neurja bodo zajela državo

Agencija RS za okolje (Arso) je zaradi neviht razglasila oranžno stopnjo ogroženosti po vsej državi. Nevihte se bodo širile od severozahoda in nato dosegle osrednjo Slovenijo. Popoldan bodo zajele tudi jugovzhodni del države, kjer so možne izdatnejše padavine. Na Primorskem lahko piha veter s sunki od 70 do 100 kilometrov na uro.

Vremenoslovci opozarjajo, da bo danes vreme drugačno kot te dni. Prvi izrazitejši val neviht bo Slovenijo prešel dopoldne in sredi dneva, drugi pa predvidoma proti večeru. Ob močnih nevihtah so možna krajevna neurja z nalivi, sunki vetra in točo. Po napovedih Arsa bo prehodno zapihal veter severnih smeri, zvečer ob nevihtah na Primorskem močan zahodnik in veter severnih smeri s sunki predvidoma od 70 do 100 kilometrov na uro.

Posledice neurja v Kočevju in okolici FOTO: Rok Nosan

Ob predvidenih močnejših nevihtah lahko čez dan in v noči na soboto narastejo manjši vodotoki in hudourniki, ob močnejših nalivih pa se lahko tudi razlijejo. Verjetnost za hitro naraščanje vodotokov bo odvisna predvsem od prehoda neviht. Reke lahko narastejo do velikih pretokov predvsem v severni in vzhodni Sloveniji. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 27, na Primorskem do 29 stopinj Celzija. Do sobotnega jutra bodo padavine po napovedih večinoma ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. V soboto bo večinoma sončno, popoldne bo nastalo nekaj ploh ali neviht. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo sončno vreme, popoldne je zlasti v gorskem svetu možna kakšna ploha.

Posledice neurja v Kočevju FOTO: M.A.B.