Oranžno opozorilo: Prodor hladnega zraka bo marsikje spremljal močan veter

Po nekaj zelo toplih dneh nas bo danes sredi dneva od severa hitro prešla hladna fronta, ki včeraj težave z obilnimi padavinami povzročala na jugu Nemčije. Ponekod je v kratkem času padlo več kot 100 litrov dežja na kvadratni meter, reke so prestopile bregove, sprožili so se zemeljski plazovi.

Pri nas prav veliko padavin fronta ne bo pustila, bo pa po njenem prehodu zapihal močan severni fen. To je sunkovit veter, ki nastane ob pretakanju zraka čez Alpe in bo tokrat posledica velikih razlik v zračnem tlaku med ciklonom, ki se bo ob višinskem prodoru hladnega zraka poglabljal nad vzhodnim Balkanom, in anticiklonom, ki se bo po prehodu fronte krepil nad zahodno Evropo in Alpami. Kljub severni do severozahodni smeri je to razmeroma topel veter, saj se zrak ob spuščanju na južno stran Alp ogreje in osuši.

Še pred fronto je marsikje zapihal okrepljen jugozahodnik, ki ponekod na Notranjskem, Kočevskem in Štajerskem v sunkih presega hitrost 70 kilometrov na uro. Močan veter bo pihal še del dopoldneva, zato je Agencija RS za okolje (Arso) za te dele države izdala oranžno opozorilo.