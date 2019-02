Oranžno opozorilo: sunki burje bodo dosegali do 140 kilometrov na uro

Za severovzhodni in jugozahodni del države je izdano oranžno opozorilo pred močnim vetrom.

Veter se bo na Štajerskem in v Prekmurju začel krepiti že danes popoldne. Predvsem v višjih legah bodo najmočnejši sunki severovzhodnika presegali hitrost 70 kilometrov na uro. V noči na soboto se bo krepila tudi burja na Primorskem. Najmočnejša bo v soboto zjutraj, ko bo v sunkih na izpostavljenih mestih dosegala hitrost 140 kilometrov na uro. Vetrovno bo tudi drugod po državi, a najmočnejši sunki večinoma ne bodo presegali opozorilnih vrednosti.

Še močneje kot pri nas bo jutri pihalo pri naših južnih sosedih, zato so hrvaški meteorologi za Istro, Kvarner in Dalmacijo izdali rdečo, to je najvišjo stopnjo vremenskega opozorila. Sunki burje bodo tu presegali hitrost 150, lokalno pa celo 200 kilometrov na uro, zaradi česar bodo jutri na tem območju zaprte številne prometnice.