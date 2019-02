Oranžno opozorilo: V prihodnjih dneh izrazita odjuga in obilne padavine

Ponekod po Sloveniji sneži, a bo sneg že dopoldne povsod prešel v dež. V prihodnjih dneh bo namreč nad nami pihal močan južni veter, ki bo predvsem hribovitemu svetu zahodne Slovenije prinašal obilne padavine. Največ padavin bo v prihodnjih 48 urah padlo v Posočju – lokalno tudi nad 300 litrov na kvadratni meter, medtem ko bo na vzhodu države dežja le za vzorec. Snežilo bo le v visokogorju, kjer bo lokalno zapadlo okoli dva metra novega snega. Agencija RS za okolje je izdala oranžno opozorilo.

Glavni kreator vremenskega dogajanja v prihodnjih dneh bo ciklon, ki se je pomaknil nad Biskajski zaliv, jutri pa se bo še nekoliko približal našim krajem. Medtem ko je zahodno Evropo dosegla izrazita ohladitev, ki bo nekaj snežink prinesla tudi v nižine, bodo do nedelje zjutraj nad nami pihali močni južni vetrovi, ki nam bodo iznad Sredozemlja dovajali topel in zelo vlažen zrak. Zaradi bližine fronte ter dviga toplega in vlažnega zraka ob gorskih pregradah bodo padavine predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije obilne.

V prihodnjih dneh bodo dežniki obvezna oprema. FOTO: iStock

V zahodni, osrednji in južni Sloveniji so se padavine začele pojavljati že v zgodnjih jutranjih urah. Zaradi dotoka vse toplejšega zraka v višinah je sneg na jugu države že prešel v dež, dopoldne pa se bo to zgodilo tudi drugod po državi. Ker bo po nižinah sprva še vztrajal hladen zrak, bo na izpostavljenih mestih mogoča poledica. V pasu med Belo krajino in Prekmurjem bo danes večinoma suho, tudi z nekaj sončnimi žarki, drugod po državi pa bo prevladovalo oblačno vreme s pogostimi padavinami. Po nižinah bo v nadaljevanju dneva le deževalo, meja sneženja bo popoldne na nadmorski višini med 1400 in 1800 metri. V višjih legah se bo krepil južni do jugozahodni veter, ki bo do večera prepihal tudi nekatere nižine vzhodne Slovenije. Ob morju bo popoldne zapihal okrepljen jugo. V večjem delu države bodo današnje najvišje dnevne temperature od 3 do 6 stopinj Celzija. Topleje bo na vzhodu države, 8 stopinj Celzija, najtopleje pa ob morju, kjer se bo ogrelo do 13 stopinj Celzija. Tudi sobota bo oblačna. Skozi ves dan se bodo vzpostavljali pasovi močnejšega dežja, ki nad vzhodno Slovenijo večinoma ne bodo segli. Zvečer nas bo dosegla vremenska fronta in padavine se bodo prehodno razširile nad vso državo. Zaradi južnega vetra bo marsikje že jutro toplo s temperaturami tudi nad 10 stopinj Celzija, čez dan pa se bo na vzhodu države ogrelo do kar 16 stopinj Celzija. Spodnja animacija prikazuje, kako se bodo širile padavine:

Obilne padavine, možna razlivanja vodotokov, poplavljanje morja V celotnem padavinskem obdobju lahko v zahodni Sloveniji pade od 50 do 150, krajevno predvsem v zgornjem Posočju tudi več kot 300 litrov dežja na kvadratni meter. V le dveh dneh bo tu padlo več padavin, kot jih običajno pade v dveh februarjih skupaj. Z oddaljevanjem od glavnih gorskih grebenov se bo količina padavin hitro manjšala. Na skrajnem vzhodu države predvidoma ne bo presegla 10 litrov na kvadratni meter. Zaradi deževja in okrepljenega juga v prihodnjih dneh je Agencija RS za okolje (Arso) za zahodni del države izdala oranžno vremensko opozorilo. Obilne padavine in taljenje snega bosta danes in jutri močno napolnila struge vodotokov zlasti na zahodu države. Možna so razlivanja na območju pogostih poplav. Ob morju bo od današnjega popoldneva naprej pihal zmeren do močan jugo. Zaradi kombinacije juga in nizkega zračnega tlaka bo gladina morja ob plimi precej povišana, zato lahko morje danes med 6. in 8. uro ter nato spet med 20. in 22. uro poplavi izpostavljene dele obale, še opozarja Arso.

V soboto za zahod države velja oranžno vremensko opozorilo. FOTO: Arso