Oranžno opozorilo: veter se bo še okrepil

Kot napoveduje Meteoinfo, bodo po nižinah najvišje izmerjene hitrosti med 60 in 80, na izpostavljenih mestih v višjih legah pa lahko tudi čez 100 kilometrov na uro. Arso je za severovzhodni in jugozahodni del države izdal oranžno opozorilo.

Zaradi nizkega zračnega tlaka, skorajšnje polne lune in močnega juga bo jutri povišano tako valovanje kot tudi plimovanje morja, ki bo poplavljalo nižje dele obale.

Čaka nas sprememba vremena

Prihajajoči dnevi bodo v znamenju oblakov, padavin in jugozahodnega vetra, ki bo na izpostavljenih mestih v vzhodni Sloveniji in v višjih legah presegel hitrost 70 kilometrov na uro. Zlasti na severozahodu države bo močno deževalo, višje tudi snežilo. V visokogorju lahko do sobote lokalno zapade več kot meter snega, zato se bo močno povečala nevarnost snežnih plazov. Težave bo lahko povzročalo tudi morje, ki bo v petek močneje vzvalovano in bo ob plimi poplavljalo nižje dele obale.

Vzrok za pestro vremensko dogajanje bo obsežno območje nizkega zračnega tlaka, ki se bo v prihodnjih dneh obnavljalo nad zahodno Evropo. Posledično se bo okrepil jugozahodni veter, ki bo iznad morja proti gorskim pregradam prinašal ogromne količine vlage.

V petek bo predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji pogosto deževalo. V hribovitih krajih bo lahko lokalno padlo več kot 200 litrov dežja na kvadratni meter. Precej manj dežja bo na vzhodu države, kjer bodo vmes tudi daljša obdobja suhega vremena. Še bo vetrovno. Najbolj bo pihalo ob morju, kjer lahko najmočnejši sunki južnega vetra presežejo 80 kilometrov na uro. Zaradi nizkega zračnega tlaka, skorajšnje polne lune in močnega juga bo povišano tako valovanje kot tudi plimovanje morja, ki bo poplavljalo nižje dele obale. Sobota bo vremensko nekoliko prijaznejša. Sončna obdobja bodo daljša, se bodo pa občasno še pojavljale manjše krajevne padavine. Na zahodu morda nastane tudi kakšna nevihta. Precej spremenljivo vreme z občasnimi manjšimi padavinami bomo imeli tudi v nedeljo in v prvi polovici prihodnjega tedna. V visokogorju Julijskih Alp bo v prihodnjih dneh zapadlo ogromno snega. Snežna odeja se bo lahko lokalno odebelila za več kot meter. Posledično se bo nad gozdno mejo močno povečala nevarnost snežnih plazov. Precej manj snega bo v sredogorju, kjer bo glavnina padavin padla v dežju.