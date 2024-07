Oranžno opozorilo: vročina vztraja, popoldan možne močnejše nevihte

Vročinski val še ne pojenja, tudi danes bo vroče, zaradi česar je Agencija RS za okolje (Arso) za večji del Slovenije izdala oranžno opozorilo pred veliko toplotno obremenitvijo. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj Celzija.

Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo nekaj ploh in neviht, ki bodo popoldne izrazitejše na severovzhodu. Rumeno opozorilo pred nevihtami velja za večji del države, na severovzhodu Slovenije pa velja oranžno opozorilo pred nevihtami.

V zahodni, južni in osrednji Sloveniji bo po napovedih Arsa povečini pihal jugozahodni veter, drugod pa severovzhodnik.

In kako bo v prihodnjih dneh? V nedeljo bo sončno z nekaj kopaste in nekaj koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 34 stopinj Celzija

V ponedeljek in torek bo pretežno jasno in še nekoliko bolj vroče.