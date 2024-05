Oranžno opozorilo za celotno državo: pogoste nevihte in močnejši nalivi

Precej padavin je padlo tudi na Ilirskobistriškem in ob Kolpi. Drugod po Sloveniji količine padavin niso bile tako velike, v večjem delu Slovenije pa bo danes po pričakovanjih padlo 40 do 80 litrov na kvadratni meter, je povedal meteorolog iz Agencije Republike Slovenije za okolje (Arso) Brane Gregorčič.

Hidrolog z Arsa Janez Polajnar je povedal, da so hidrološke razmere skladne s pričakovanji. Reke najbolj naraščajo na območju slovenske Istre, tam nekatere tudi poplavljajo, prav tako so pričele naraščati tudi druge reke, zlasti v jugozahodni in pa južni Sloveniji, vendar bolj umirjeno kot kot tiste v slovenski Istri.

Naraščanje rek bo po besedah Polajnarja čez dan najbolj izrazito na območju Dolenjske, na območju Notranjske in osrednje Slovenije. Popoldne in proti večeru bodo močneje narasle tudi reke v vzhodni Sloveniji.

"Ob teh močnejših nalivih lahko pride tudi do zastajanja padavinske vode in do hitrega naraščanja takšnih manjših hudourniških vodotokov," je dejal Polajnar. Postopno umirjanje pa hidrologi pričakujejo v soboto čez dan.

Možen nastanek zemeljskih plazov

Geološki zavod Slovenije opozarja na povečano nevarnost za nastanek zemeljskih plazov in reaktivacijo zemeljskih plazov, ki so nastali ob ujmi avgusta lani. Prebivalce opozarjajo, naj bodo pozorni na dogajanje na plazovih in na pojavljanje sprememb na tleh, objektih ter pobočjih in upoštevajo navodila, ki jih je posredovala civilna zaščita, še posebej, če je bila odrejena evakuacija. Zlasti naj bodo pozorni na pojavljanje svežih razpok, posedanje in zdrse zemljine ter na površinsko zastajanje vode.

Agencija za okolje ob tem dodaja, da bo čez dan ob nevihtah z nalivi možno hitro naraščanje in razlivanje hudourniških vodotokov in manjših rek ter zastajanje padavinske vode v več delih države. Posamezni vodotoki lahko tudi poplavijo. Večja verjetnost za ta pojav bo, kot poročajo, ob vodotokih na Primorskem, v Zasavju in na območju Pohorja. V severovzhodni Sloveniji je namočenost tal že velika, kar bo povečalo površinski odtok.

Naš hišni prognostik Rok Nosan napoveduje, da se bo ozračje v noči na soboto umirilo. Padavine bodo postopno povsod ponehale, oblačnost pa se bo začela trgati. Sobota nam bo tako prinesla kar nekaj sončnega vremena. Zelo podobno bo tudi v nedeljo, ko pa se bo popoldne spet nekoliko povečala možnost za nastanek neviht.