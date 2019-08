ANIMACIJA: Na jugu Slovenije možne močnejše krajevne nevihte

Arso opozarja, da lahko na jugu države danes nastanejo krajevno močne nevihte. Dan bo sicer minil pretežno oblačno, po državi pa bodo nastajale krajevne padavine z vmesnimi nevihtami. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26, na Primorskem okoli 28 °C.

Ponoči bo dež povsod ponehal, do jutra pa se bo delno razjasnilo. Ponekod po nižinah bo nastala megla. Pred nami je sončen in topel vikend, čeprav se v nedeljo obeta že nekaj več oblačnosti v severni in osrednji Sloveniji. Prehodno bo zapihal veter vzhodnih smeri.