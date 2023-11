Oranžno opozorilo: Močna burja, sunki tudi do 100 kilometrov na uro

Z izjemo Primorske bo po Sloveniji večinoma sončno, na jugovzhodu bo malce oblačno, pravijo na ARSO. Najvišje dnevne temperature bodo od pet do devet stopinj Celzija, na Primorskem do 14 stopinj Celzija.

Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megleno. Burja na Primorskem zjutraj še ne bo ponehala, a bo čez dan slabela. Se bomo pa zbudili v bolj mrzlo jutro, temperature bodo od –6 do pet stopinj Celzija, najvišje dnevne od pet do osem, na Primorskem do 14 stopinj Celzija.

V petek bo sprva pretežno jasno, čez dan pa se bo začelo od severa oblačiti. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megleno.