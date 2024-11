Oranžno opozorilo za Primorsko, sunki burje tudi do 100 kilometrov na uro

Burja povzroča prometne omejitve tudi na drugih primorskih cestah. Po podatkih Prometno-informacijskega centra je na vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Selo zaradi burje druge stopnje prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami. Na regionalni cesti Razdrto–Podnanos–Vipava pa velja zaradi burje prve stopnje prepoved prometa za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton.