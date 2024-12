Oranžno opozorilo za severovzhod: sunki vetra lahko presegajo 70 km/h

Območje visokega zračnega tlaka nad Sredozemljem in južno Evropo slabi. Hladna fronta se bliža Alpam in severnemu Sredozemlju in bo v noči na petek prešla tudi naše kraje. Od jugozahoda priteka k nam v višinah postopno nekoliko hladnejši in bolj vlažen zrak.

Danes bo oblačnost od zahoda naraščala, postopno se bo pooblačilo tudi v osrednji in južni Sloveniji. Na severu in na vzhodu pa bo do večera še delno jasno. V zahodnih krajih bo popoldne začelo rahlo deževati. Jugozahodni veter se bo čez dan krepil. Popoldne bodo najmočnejši sunki jugozahodnega vetra na Štajerskem in v Prekmurju lahko presegli hitrost 70 kilometrov na uro, zato so na agenciji za okolje (Arso) za severovzhod države izdali oranžno opozorilo.