Oranžno opozorilo zaradi vročine: temperature vse do 36 stopinj Celzija

V letošnjem juniju smo po poročanju Agencije RS za okolje (Arso) kratkotrajen vročinski val najprej zabeležili v Prekmurju (med 4. in 7. junijem), nato pa na Primorskem med 13. in 15. ter po 18. juniju. Drugod po Sloveniji pogoj treh zaporednih dovolj vročih dni doslej še ni bil izpolnjen, so sporočili.

To se bo sicer spremenilo še ta teden, saj bo vročina postajala vse bolj izrazita. Vročinski val bo tako zajel nižine vse Slovenije. Najbolj vroča dneva bosta predvidoma sreda in četrtek, ko bi se lahko najvišje dnevne temperature gibale med 32 in 36 stopinjami Celzija.