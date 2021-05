Oranžno vremensko opozorilo: prihajajo močnejši, dolgotrajni nalivi

Začenja se krajše obdobje deževnega vremena, ko bodo predvsem v severni Sloveniji možni krajevno močni in dolgotrajni nalivi. Arso je za severozahod in severovzhod države izdal oranžno vremensko opozorilo. Reke bodo začele naraščati in se lahko na izpostavljenih mestih ob strugah razlivajo. Ob nalivih lahko hitro narastejo tudi manjši vodotoki in hudourniki.

Slovenijo bo zajelo močnejše in dolgotrajnejše deževje.

Agencija RS za okolje (Arso) je za severni del Slovenije izdala oranžno vremensko opozorilo. Ponoči in nato še jutri dopoldne so namreč predvsem v severni polovici Slovenije možni krajevno močnejši in dolgotrajni nalivi. Po vsej državi so napovedane tudi nevihte, ob tem pa lahko hitro narastejo manjši vodotoki in hudourniki. Opozorilo velja za čas od 21. ure danes zvečer do okoli 10. ure v ponedeljek.

Alpe je dosegla vremenska fronta, ki bo predvidoma jutri zjutraj prešla naše kraje. Že danes popoldne se bodo začele pojavljati krajevne padavine, predvsem plohe in posamezne nevihte, deževje z nevihtami pa se bo ponoči razširilo nad večji del države.

Popoldne bo še spremenljivo do pretežno oblačno. Začele se bodo pojavljati krajevne padavine, predvsem plohe in posamezne nevihte. Pihal jugozahodnik, ob morju jugo. Temperature po državi se gibljejo od 16 do 21 stopinj Celzija. Ponoči bo oblačno, dež z nevihtami se bo razširil nad večji del Slovenije. Predvsem v severni polovici države bodo možni krajevno močnejši nalivi. Ob morju bo pihal jugo, v vzhodni in severni Sloveniji pa bo proti jutru zapihal veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13, na Primorskem do 15 stopinj Celzija.

Radarska slika se prikazuje po univerzalnem koordiniranem času, po zimskem času je v Sloveniji treba prišteti eno uro, po poletnem dve uri.

Jutri bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo do popoldneva povsod ponehale, kaže napoved Arsa. Pričelo se bo jasniti, nastale bodo še krajevne plohe. Dopoldne bo na Primorskem pihala šibka burja, drugod veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 21 stopinj Celzija.

Pretoki rek v večjem delu države so trenutno srednji, reke na severozahodu pa imajo velike pretoke. Danes popoldne bodo po podatkih oddelka za hidrološko napoved pri Arsu reke začele naraščati, najprej na severozahodu in severu države, v noči na ponedeljek pa tudi v vzhodni in osrednji Sloveniji. Vodnatost rek se bo povečala do velikih pretokov. Posamezne reke na Gorenjskem, Koroškem in Štajerskem, zlasti v porečju Dravinje, se lahko razlijejo na izpostavljenih mestih ob strugah. Ob nalivih lahko hitro narastejo manjši vodotoki in hudourniki, večja verjetnost za ta pojav je v severnem delu države. V ponedeljek čez dan bo vodnatost rek velika, v torek pa se bo začela zmanjševati, še kaže hidrološka napoved.