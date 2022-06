Orban podprl članstvo Ukrajine, Rusija: To je notranja zadeva EU

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov meni, da proces približevanja Ukrajine in Moldavije EU za Rusijo ne predstavlja nobenega tveganja, saj, kot pravi, to ni vojaška zveza. Pri tem je spomnil, da tudi predsednik Vladimir Putin temu ne nasprotuje.

"To je notranja zadeva Evrope," je novinarjem dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov in dodal, da je za Moskvo pomembno, da proces širitve EU ne prinese dodatnih težav v odnosih kandidatk do Rusije. O podelitvi statusa kandidatke Moldaviji je dejal, da si nekdanja sovjetska država želi postati evropska bolj kot Evropejci sami. "Zdi se jim, da bolj ko bodo protiruski, bolj jih bodo Evropejci imeli radi," je še dodal.

Vseeno pa je EU in zvezo Nato obtožil, da želita voditi vojno proti Rusiji, kot so to v svojem času počeli nacisti. "Hitler je pod svojim vodstvom združil velik del Evrope v vojno proti Sovjetski zvezi. Danes EU in Nato sestavljata takšno sodobno koalicijo za boj in v veliki meri za vojno proti Rusiji," je dejal med obiskom Azerbajdžana.

Voditelji EU so na četrtkovem vrhu Ukrajini in Moldaviji podelili status kandidatke za članstvo v EU. Odločitev pomeni začetek dolgega in zapletenega procesa za članstvo.

Gruzija, ki se prav tako želi pridružiti EU, bo morala za pridobitev tega statusa izvesti dodatne reforme. Zaradi te odločitve se bodo danes v prestolnici Tbilisi odvile nove demonstracije v podporo prizadevanjem te kavkaške države za vstop v EU.