Orbico supports art: Orbico širi moč umetnosti

V ljubljanski galeriji Bažato je zaživela razstava Mladih umetnikov, del evropske pobude "Orbico supports art", s katero skupina Orbico že več let ustvarja prostor za dialog med umetnostjo, kulturo in gospodarstvom. Dogodek je napolnil galerijo s svežo energijo, ustvarjalnostjo in optimizmom – občutkom, da lahko prav umetnost povezuje svetove, ki se sicer redko srečajo.

Z leve: Nada Tomšič, Tatjana Čadež, Irena Novinec, Branko Roglić, Nada Zoran, Mirela Lovretić in Tina Fabjan.

Projekt Orbico podpira umetnost se je rodil iz osebne ljubezni do umetnosti ustanovitelja skupine Orbico Group, Branka Roglića, predsednika nadzornega odbora, ki že desetletja združuje poslovno vizijo in kulturno občutljivost. "Umetnost je del naše identitete," pravi Roglić. "Z njo rastemo kot posamezniki in kot družba. Z veseljem podpiramo mlade ustvarjalce, jim odkupujemo dela in jih predstavljamo širši javnosti. Naš cilj je preprost – da umetnost povezuje, navdihuje in bogati vse nas."

Branko Roglić, predsednik nadzornega odobra Orbico Group je izročil priznanje Renatu Arnječiču.

"To je pravo bogastvo – da se znamo ustaviti, zadihati in prepustiti umetnosti," je v svojem nagovoru poudarila Tatjana Čadež, generalna direktorica Orbico Slovenija in Hrvaška. "Letos Orbico v Sloveniji praznuje 35 let in z veseljem dokazujemo, da lahko podjetje prispeva tudi k širšemu družbenemu razvoju – z vlaganjem v umetnost, kulturo in ustvarjalnost mladih." Razstava v Ljubljani sledi uspešnim edicijam v Bolgariji (2023) in na Poljskem (2024) ter prvič vključuje tudi kiparska dela, kar projektu daje novo dimenzijo. Na letošnji razpis se je prijavilo več kot sto mladih umetnic in umetnikov, strokovna žirija pa je izmed 82 del izbrala 41, ki po besedah umetnostne zgodovinarke Nade Zoran izstopajo po iskrenosti izraza, tehnični dovršenosti in sveži, sodobni poetiki.

Mladi Umetniki @ Galerija Bažato

Dogodek je bil več kot le odprtje razstave – postal je simbol povezovanja umetnikov, gospodarstvenikov in širše skupnosti. Med obiskovalci so bili številni predstavniki kulturnega in poslovnega sveta, med njimi nekdanji predsednik Milan Kučan, Janez Škrabec, hrvaški veleposlanik Boris Grgić in častni konzul Božo Dimnik. Projekt Mladi umetniki je tako združil številna dela, ki so naravnost navdušila. Žirija je imela težko nalogo, dela pa so ocenjevali: gospod Branko Roglić, predsednik nadzornega odbora Orbico Group, Robert Kavazović Horvat, um. Zg., prof. Igor Zidić, dr. Andrej Smrekar in Nada Zoran, um. zg. predstavnica galerije Bažato.

Mladi Umetniki @ Galerija Bažato

"Mladi potrebujejo prostor, kjer jih nekdo vidi, sliši in spodbuja," je ob koncu poudaril Roglić. "Če jim pri tem pomagamo, vračamo družbi tisto, kar nam je dala – priložnost, da rastemo." Nagrajenci razstave so prejeli denarne nagrade, ki bodo zagotovo vzpodbuda za nadaljnje delo. Projekt Orbico supports art s svojo širino dokazuje, da lahko poslovni svet preseže okvirje ekonomije in postane soustvarjalec kulturnega utripa. Z združevanjem umetnikov, podjetij in skupnosti Orbico ne gradi le mostov med državami, temveč tudi med ljudmi – s prepričanjem, da prihodnost pripada tistim, ki znajo v delu prepoznati umetnost, in v umetnosti priložnost za boljšo družbo.

Nagrajenci razstave

Kiparska dela:

1. Renato Arnječič – 1. nagrada 2. Špela Šedivy – 2. nagrada 3. Denis Dražetić – 3. nagrada

Slikarska dela: