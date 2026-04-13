Organi Demokratov s podporo vodstvu pri koalicijskih pogajanjih

Kot so sporočili iz stranke, sta se oba organa seznanila s potekom in naredila uradno oceno volilne kampanje.
Člani so izrazili podporo vodstvu stranke pri postopanju glede pogajanj za vstop v koalicijo in pri tem "izrazili jasno pričakovanje, da morajo biti vsi napori in vsa prizadevanja vodstva v pogajanjih usmerjeni v to, da bo v končni fazi oblikovana koalicija, v kateri bo stranka lahko v čim večji meri realizirala svoj program Uspešna Slovenija 2034", so zapisali v sporočilu za javnost.
Pri tem so soglasno sprejeli stališče, da v teh pogajanjih stranka ne more in ne sme odstopati od treh temeljnih zahtev programa, in sicer od resnega boja proti korupciji z ustanovitvijo posebne tožilske enote SKOK za pregon korupcije in organiziranega kriminala, od davčne razbremenitve dela in od krepitve javnega zdravstva.
Demokrati imajo sicer trenutno na mizi ponudbo Gibanja Svoboda, predsednik stranke Anže Logar pa naj bi danes organom stranke predstavil osnutek koalicijskega sporazuma. Na podlagi tega naj bi se odločili za naslednje korake. Logar je sicer napovedal, da se je o sestavi nove vlade pripravljen pogovarjati z vsemi.
