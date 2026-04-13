Organi Demokratov s podporo vodstvu pri koalicijskih pogajanjih

Kot so sporočili iz stranke, sta se oba organa seznanila s potekom in naredila uradno oceno volilne kampanje.

Člani so izrazili podporo vodstvu stranke pri postopanju glede pogajanj za vstop v koalicijo in pri tem "izrazili jasno pričakovanje, da morajo biti vsi napori in vsa prizadevanja vodstva v pogajanjih usmerjeni v to, da bo v končni fazi oblikovana koalicija, v kateri bo stranka lahko v čim večji meri realizirala svoj program Uspešna Slovenija 2034", so zapisali v sporočilu za javnost.

Pri tem so soglasno sprejeli stališče, da v teh pogajanjih stranka ne more in ne sme odstopati od treh temeljnih zahtev programa, in sicer od resnega boja proti korupciji z ustanovitvijo posebne tožilske enote SKOK za pregon korupcije in organiziranega kriminala, od davčne razbremenitve dela in od krepitve javnega zdravstva.