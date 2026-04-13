Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija odločila 2026 Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Platforma Ceste TV spored
Voyo.si
SLOVENIJA ODLOČA 2026

Organi Demokratov s podporo vodstvu pri koalicijskih pogajanjih

Ljubljana, 13. 04. 2026 21.02 pred 56 minutami 1 min branja 10

Avtor:
STA Ti.Š.
Anže Logar

Izvršilni odbor in svet stranke Demokrati Anžeta Logarja sta po državnozborskih volitvah ocenila kampanjo ter podprla vodstvo pri koalicijskih pogajanjih. Pri tem so soglasno sprejeli stališče, da v pogajanjih stranka ne sme odstopati od temeljnih zahtev svojega programa.

Kot so sporočili iz stranke, sta se oba organa seznanila s potekom in naredila uradno oceno volilne kampanje.

Člani so izrazili podporo vodstvu stranke pri postopanju glede pogajanj za vstop v koalicijo in pri tem "izrazili jasno pričakovanje, da morajo biti vsi napori in vsa prizadevanja vodstva v pogajanjih usmerjeni v to, da bo v končni fazi oblikovana koalicija, v kateri bo stranka lahko v čim večji meri realizirala svoj program Uspešna Slovenija 2034", so zapisali v sporočilu za javnost.

Pri tem so soglasno sprejeli stališče, da v teh pogajanjih stranka ne more in ne sme odstopati od treh temeljnih zahtev programa, in sicer od resnega boja proti korupciji z ustanovitvijo posebne tožilske enote SKOK za pregon korupcije in organiziranega kriminala, od davčne razbremenitve dela in od krepitve javnega zdravstva.

Eva Irgl in Anže Logar
FOTO: Bobo

Demokrati imajo sicer trenutno na mizi ponudbo Gibanja Svoboda, predsednik stranke Anže Logar pa naj bi danes organom stranke predstavil osnutek koalicijskega sporazuma. Na podlagi tega naj bi se odločili za naslednje korake. Logar je sicer napovedal, da se je o sestavi nove vlade pripravljen pogovarjati z vsemi.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
GAYPROPAGANDA
13. 04. 2026 21.56
Demokrati naj ne podprejo nikogar in omogočijo predčasne volitve. Tole ni za nikamor.
Odgovori
+1
2 1
Infiltrator
13. 04. 2026 21.55
Logar je itak Twitovo potrčkalo ,tko da nima smisla ,da ga Golob vabi k sebi....
Odgovori
+1
1 0
GAYPROPAGANDA
13. 04. 2026 21.55
Če gre v koalicijo z Resni co in SDS od katere je pobegni je z Anžetom in Demokrati konec.
Odgovori
+1
2 1
Bella Ciao1
13. 04. 2026 21.50
Pudlček igra igro....nikoli nisem bil in ne bom moški.
Odgovori
+0
3 3
Mali medo
13. 04. 2026 21.45
Janšev kužek
Odgovori
+1
5 4
Meee
13. 04. 2026 21.45
toraj Golob odpade
Odgovori
+4
7 3
Tir1
13. 04. 2026 21.41
Demokrati bodo razpadli še preden se bo sestavila vlada. Logar svoje poslance kar sili k Janši, čeprav tega ne želijo vsi.
Odgovori
+5
10 5
borjac
13. 04. 2026 21.38
Madyar je zmagal na Madžarskem tako , da se je LOČIL od Orbana in se osamosvojil , Logar pa nima v sebi nič konkretnega , brez hrbtenice je , Stranka Demokrati je bila "ustanovljena " s strani Janše za pobiranje sredinskih glasov , Logar je Janšev hlapček in to se sedaj točno vidi , Logar ne bo NIKDAR Madyar , NIKDAR ne bo Logar zmagal na nobenih volitvah , ostal bo hlapček od Janše ali pa bo totalno propadel.
Odgovori
+5
11 6
Kod.
13. 04. 2026 21.59
Ne vem kaj se veseliš v Madžarskem parlamentu je samo desnica,tudi Europa se bo streznila
Odgovori
0 0
Perrun
13. 04. 2026 21.27
joj, še takrat ko se kaj odločijo, se nič ne odločijo. sploh ne veš kaj naj s tem člankom
Odgovori
+3
6 3
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641