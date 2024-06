Organi neupravičeno zavlačujejo postopke, kršijo enakost pred zakonom ...

Zavzela sta se za dejavno in konstruktivno sodelovanje tudi v prihodnje, so zapisali pri predsedniku vlade.

Varuh človekovih pravic je lani skupno obravnaval 6225 zadev, kar je 250 več kot leto prej. Organi najpogosteje kršijo načelo dobrega upravljanja, saj je bilo takšnih primerov lani kar 65. Nadalje neupravičeno zavlačujejo postopke, kršijo načelo enakosti pred zakonom in pravice invalidom. Sledijo kršitve pravic do socialne varnosti in do zdravstvenega varstva ter načela, da je Slovenija pravna in socialna država.