Organi pregona bodo lahko preiskavo stanovanja izvedli tudi, ko lastnika ne bo

Novela omogoča tudi snemanje otrok kot prič

Pojasnila je, da so iz novele izvzeli vse sporne rešitve, zaradi katerih je DZ v prejšnjem mandatu zavrnil prejšnjo novelo. V nov predlog, ki ga podpirajo tudi na vrhovnem sodišču, tožilstvu in policiji, so tako po dogovoru v koaliciji vključili le tiste rešitve, ki so bile usklajene s stroko.

Omenjeno evropsko direktivo o žrtvah kaznivih dejanj je morala Slovenija implementirati do sredine aprila. Skladno z njo bodo organi pregona morali po novem izdelati oceno individualne ogroženosti žrtve in potrebe po njeni zaščiti ter obveznost zasledovanja čim večjega zmanjšanja stikov žrtev s storilcem. Novela omogoča snemanje otrok kot prič, da jim v nadaljnjem postopku ne bi bilo treba ponavljati pričanj.

Organi pregona bodo sedaj lahko preiskavo v stanovanju izvedli tudi, ko lastnik ne bo dosegljiv

Poleg tega prinaša bolj natančno ureditev hrambe gradiv iz uporabe prikritih preiskovalnih ukrepov in tako nedvoumno določa, da dveletni rok, ko je treba gradivo iz izvajanja prikritih preiskovalnih ukrepov uničiti, prekine katero koli dejanje državnega tožilca, usmerjeno v pregon.