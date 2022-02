Metelkova 6: poziv ministrstvu, naj ustavi sodne postopke za izselitev

"To potezo razumemo kot grob poskus spodkopavanja neodvisnega, avtonomnega in svobodnega ustvarjanja, ki na Metelkovi 6 poteka že četrt stoletja. Žal gre le za eno v vrsti dejanj, s katerimi aktualna oblast dokazuje, da je pripravljena tolerirati samo sebe in svoje kimavce ter škodovati vsemu, nad čimer nima neposrednega nadzora. Družbena škoda, ki jo pri tem povzroča, je ne zanima," je zapisal Mirovni inštitut.

Kot so poudarili, organizacije, ki domujejo na Metelkovi 6, sledijo načelu, da sta kultura in znanje javni dobrini, ki morata biti dostopni vsakemu prebivalcu. Svoje poslanstvo uresničujejo z ustvarjanjem filmov, gledaliških in plesnih predstav, organizacijo kulturnih dogodkov, izdajanjem knjig in podobno.

Brez kakršnekoli napovedi je ministrstvo organizacijam 19. oktobra poslalo dopis s pozivom, naj stavbo zapustijo. Nameram ministrstva so se organizacije uprle, saj sklep vlade iz leta 1994 določa, da se na Metelkovi 6 zagotovi prostore za organizacije iz Mreže za Metelkovo.