Organizacije za svobodo medijev: Zdaj je potrebno obdobje stabilnosti

Mednarodni inštitut za tisk (IPI) in partnerji pobude za hitro odzivanje v zvezi s svobodo medijev (MFRR) so sporočili, da pozdravljajo odločitev slovenskega ustavnega sodišča o odpravi zadržanja novele, ki odpira vrata drugačnemu upravljanju RTVS, in podpirajo trenutna prizadevanja za depolitizacijo javne radiotelevizije. Kot so pojasnili, menijo, da so s to odločitvijo sodišča omogočeni pogoji, da se RTVS končno "razbremeni okovov prejšnje vlade, ponovno vzpostavi svojo uredniško neodvisnost in znova opravlja svoje poslanstvo brez političnega vmešavanja".

Spomnimo, ustavno sodišče je 29. maja letos sporočilo, da ni zmožno dovolj hitro priti do vsebinske odločitve glede skladnosti novele z ustavo. Ker se odločitev torej odmika v nedoločljivo prihodnost, je sklenilo, da preneha veljati sklep o začasnem zadržanju dela novele. Ta je onemogočal konstituiranje novih upravljavskih organov, obenem pa so javni radio in televizijo vodili vršilci dolžnosti direktorjev.