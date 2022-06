Organizator nesojenega koncerta Thompsona od države terja okoli 80.000 evrov

Milan Trol je na sodišču pojasnil, da ima z organizacijo koncertov že 25 let izkušenj doma in v tujini ter da je tudi za omenjeni koncert opravil povsem enake postopke kot za vse ostale, ki jih je organiziral dotlej, poroča časnik Večer. "Vso potrebno dokumentacijo smo uredili v skladu z zakonodajo. Na policijski postaji I Maribor sem bil večkrat na sestankih, kjer smo naknadno dorekli, da bo tudi policija varovala dogodek ob naši varnostni službi. Ko smo nato dogodek objavili na Eventimu in v par dneh prodali 1200 vstopnic, razprodali koncert, se je hkrati začelo dogajati, česar nisem pričakoval niti v nočni mori, z nenormalnimi pritiski v medijih," je povedal. Dodal je, da za prepovedani koncert še vedno dolguje odškodnino pevcu, medtem ko je kupcem vstopnic povrnil okoli 30.000 evrov in poravnal nekaj drugih stroškov, potem pa denarja ni mogel več vračati.