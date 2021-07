Organizatorji dogodkov in gostinci kmalu s pristojnostjo preverjanja pogoja PCT

"Jaz sem zelo navdušena, da se mladi ljudje zabavajo. Če so vsi izpolnjevali pogoj PCT, nisem preveč v skrbeh," pravi Mateja Logar, vodja svetovalne skupine za covid-19. Opozarja, da se epidemiološka situacija v državi sicer ne umirja, je pa PCT pogoj, da življenje poteka koliko toliko normalno. Če se zavedamo, da je to izhodišče za to, da imamo široko odprto javno življenje, potem lahko vsi ugotovimo, da ne bi smelo biti večjega problema. Če smo bili pred zabavo na testiranju negativni, ni nujno, da bomo tudi po zabavi. Če smo cepljeni, pa je verjetnost za okužbo bistveno manjša.