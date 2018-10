Organizatorji v pričakovanju rekorda: 'Na morju meje ne obstajajo'

Približno osem milj dolga regata se je začela v Portorožu in končala v Trstu. Med podeljevalci nagrad je bila tudi najuspešnejša slovenska alpska smučarka v zgodovini Tina Maze , še večjo vlogo pa je imel Vasilij Žbogar , s tremi olimpijskimi odličji najuspešnejši slovenski jadralec do zdaj. Regato je namreč ustanovil in začel pripravljati z bratom Juretom pred petimi leti.

Esimit Europa 2 že petkrat zapored zmagala

Esimit Europa 2 je edina jadrnica, ki je imela na Barkovljanki pet zaporednih zmag v zgodovini, in sicer med letoma 2010 in 2014. Leta 2010 je osvojila rekord na takratnem regatnem polju v dolžini 16,8 navtične milje s časom 56 minut in 13 sekund. Povprečna hitrost vetra je bila takrat 15 vozlov. Leto pozneje so na Barkovljanki spremenili regatno polje, na katerem regata poteka do danes.

Esimit Europa 2 je med drugim osvojila je 39 zaporednih zmag na vseh regatah, katerih se je udeležila, in ob tem postavila šest rekordov. Je tudi jadrnica, ki je nosila simbolno sporočilo o združevanju in sodelovanju, ne glede na nekdanje državne meje, tako s številno mednarodno podporo diplomatov, 12 predsednikov držav, Evropske komisije in Evropskega parlamenta, na krovu je združevala jadralce iz 11 evropskih držav, simbolno plula pod evropsko zastavo, ustanovitelj projekta pa je bil Slovenec Igor Simčič.

'Meje na morju ne obstajajo'

"Barkovljanka že vrsto let plete tesne prijateljske vezi med državama in narodoma in dokazuje, da na morju meje ne obstajajo. Tam kraljuje ljubezen do morja in zraka," je nanovinarski konferenci v Ljubljani povedal Mitja Gialuz, predsednik jadralskega kluba iz Barkovelj, ki že vsa ta leta prireja regato.

"Naša želja je častitljivi jubilej obeležiti z rekordno udeležbo, zato potrebujemo vsako posadko, ki se je pripravljena zapeljati po regatnem polju, tudi slovenske, ki so v preteklih letih dokazale, da se rade družijo s prijatelji z druge strani meje in da so hkrati tudi zelo hitre. Naš slogan za 14. oktober je: Tudi jaz sem bil na 50. Barkovljanki," je dodal.

Barkovljanka ni samo regata, ki je na sporedu vsako drugo oktobrsko nedeljo, temveč je večplastna prireditev, ki letos traja kar deset dni in ki obsega približno 350 dogodkov na kopnem in morju. Gre za glasbene nastope, konference, delavnice, razstave, gastronomsko ponudbo ter regate v mlajših kategorijah in zdaj tudi že tradicionalno regato dan pred Barkovljanko – Go to Barcolana from Slovenia (Iz Slovenija na Barkovljanko).