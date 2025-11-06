Organizatorji zabave v LokalPatriotu: Vse je bilo v skladu s predpisi

Po usodnih dogodkih, ki so se zgodili 25. oktobra v Novem mestu in v katerih je umrl Novomeščan Aleš Šutar, se je namreč pojavilo več vprašanj, med drugim tudi, ali je bila zabava organizirana v skladu z vsemi predpisi in ali so varnostniki opravili svoje delo tako, kot je treba.

Dogodek v klubu je organiziralo podjetje Eagle Events, Kavalir, specializirano za zabave za mlade. Anžej Tomaž Hvala iz omenjenega podjetja zatrjuje, da so dogodek prijavili v skladu z vsemi zakonskimi obveznostmi, pri tem pa sodelovali tudi z vsemi pristojnimi - policijsko postajo Novo mesto in licencirano varnostno službo, ki je na dogodku zagotovila varovanje.

Poudarja, da so vsi varnostniki imeli veljavne licence in da so delo opravljali v okviru varnostnega načrta, ki ga je potrdila novomeška policijska postaja.

Na vprašanje, zakaj so varnostniki v lokal spustili skupino Romov, za katere je bilo po izjavah očividcev mogoče pričakovati, da bodo v klubu povzročali težave, Hvala odgovarja, da kot organizator spoštujejo vse obiskovalce njihovih dogodkov, ne glede na njihovo narodnost, poreklo ali druge osebne okoliščine, kar od njih zahteva tudi zakonodaja. Njihove prireditve, so namreč namenjene povezovanju mladih iz različnih okolij, "zato dosledno spodbujamo strpnost, spoštovanje in varnost vseh obiskovalcev", je navedel za STA.