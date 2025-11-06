Organizatorji zabave v LokalPatriotu: Vse je bilo v skladu s predpisi

Po usodnih dogodkih, ki so se zgodili 25. oktobra v Novem mestu in v katerih je umrl Novomeščan Aleš Šutar, se je namreč pojavilo več vprašanj, med drugim tudi, ali je bila zabava organizirana v skladu z vsemi predpisi in ali so varnostniki opravili svoje delo tako, kot je treba.
Dogodek v klubu je organiziralo podjetje Eagle Events, Kavalir, specializirano za zabave za mlade. Anžej Tomaž Hvala iz omenjenega podjetja zatrjuje, da so dogodek prijavili v skladu z vsemi zakonskimi obveznostmi, pri tem pa sodelovali tudi z vsemi pristojnimi - policijsko postajo Novo mesto in licencirano varnostno službo, ki je na dogodku zagotovila varovanje.
Poudarja, da so vsi varnostniki imeli veljavne licence in da so delo opravljali v okviru varnostnega načrta, ki ga je potrdila novomeška policijska postaja.
Na vprašanje, zakaj so varnostniki v lokal spustili skupino Romov, za katere je bilo po izjavah očividcev mogoče pričakovati, da bodo v klubu povzročali težave, Hvala odgovarja, da kot organizator spoštujejo vse obiskovalce njihovih dogodkov, ne glede na njihovo narodnost, poreklo ali druge osebne okoliščine, kar od njih zahteva tudi zakonodaja. Njihove prireditve, so namreč namenjene povezovanju mladih iz različnih okolij, "zato dosledno spodbujamo strpnost, spoštovanje in varnost vseh obiskovalcev", je navedel za STA.
Varovanje: Vsi varnostniki so imeli ustrezne licence, pred usodnim dogodkom incidentov ni bilo
Tudi v podjetju IN varovanje, ki je na zabavi skrbelo za varnost, zagotavljajo, da so imeli vsi trije varnostniki ustrezne licence in certifikate za varovanje, samo varovanje pa je "potekalo skladno z vsemi predpisi in na podlagi potrjenega varnostnega načrta".
V nasprotju z izjavami nekaterih očividcev, da je v lokalu že pred usodnim dogodkom prišlo do več incidentov, na katere pa se varnostniki naj ne bi odzvali, zagotavljajo, da v času trajanja prireditve v notranjosti varovanega območja niso zabeležili prijavljenih incidentov ter da bi varnostniki zagotovo ukrepali v primeru, da bi do njih prišlo. Na vprašanje, zakaj so skupino Romov, ki naj bi dve uri pred usodnim dogodkom pred lokalom pretepla 16-letnika, po pretepu znova spustili nazaj v lokal, pa za STA niso odgovorili.
Varnostnik nudil prvo pomoč
Glede napada na Šutarja, ki je pozneje v bolnišnici za posledicami umrl, v IN varovanju pravijo, da se je zgodil po zaključku prireditve in izven varovanega območja, torej pred klubom. "Varnostnik, ki je bil prvi na kraju dogodka, je takoj nudil prvo pomoč in obvestil številko 112, drugi varnostnik pa je istočasno poklical 113 in počakal na prihod policije ter reševalcev," so navedli.
Ob tem poudarjajo, da varnostniki opravljajo svoje delo znotraj območja, za katerega imajo pooblastilo, in niso pristojni za dogajanje na zunanjih javnih površinah.
Ali so varnostniki svoje delo v klubu res opravili skladno s predpisi in zakonodajo, sicer po poročanju portala Info360 zdaj preverja inšpektorat ministrstva za notranje zadeve. "V konkretnem primeru je bil uveden inšpekcijski nadzor prvi delovni dan po dogodku. Inšpektorat ne more komentirati samega dogodka ali ugotovitev v inšpekcijskem nadzoru, saj inšpekcijski postopek še poteka," so za portal potrdili na ministrstvu.